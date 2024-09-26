Göztepe’ye voleybolda dev sponsor

VOLEYBOL KFC Kadınlar 1. Lig'de mücadele eden Göztepe Spor Kulübü, yeni sezon öncesi önemli bir sponsorluk anlaşması imzaladı. Göztepe Voleybol Şube ile Türkiye'nin lider finansal teknoloji şirketi Papara anlaşma sağladı. Yapılan iş birliği ile bir sponsorluk anlaşmasının ötesinde Türk sporuna ve özellikle de kız çocuklarına ilham kaynağı olunması hedefleniyor. 1 Ekim Çarşamba günü gerçekleşecek imza törenine Papara Yönetim Kurulu Başkanı Ahmed Faruk Karslı, Göztepe Spor Kulübü Başkanı Mehmet Sepil, Göztepe Spor Kulübü Voleybol Şube Başkanı ve Insider Ceo'su Hande Çilingir, Göztepe Kadın Voleybol Şube Baş Danışmanı Nalan Ural ve Göztepe Spor Kulübü Voleybol Şube Baş Antrenörü Ataman Güneyligil'in katılacağı öğrenildi.