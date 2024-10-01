Göztepe’de değişim vakti

SÜPER Lig'de ilk yenilgisini Samsunspor deplasmanında 4-3'lük skorla alan Göztepe'de taşlar yerinden oynayacak. Sarı-kırmızılı ekipte teknik adam Stanimir Stoilov'un özellikle savunma olmak üzere on birde bir dizi değişikliğe gitmesi bekleniyor. İlk 5 maçta kalesinde sadece toplam 3 gol gören Göz-Göz'ün fileleri Samsun karşısında tek 90 dakikada 4 kez havalanmıştı. Alınan mağlubiyetin ardından oyuncularla bir toplantı yapan Stoilov'un, performansı artırmak için bu yönde bir hamle yapacağı ifade edildi.

TAŞLAR YERİNDEN OYNAYACAK

Stoilov'un hafta sonu oynanacak Sivasspor maçında, savunmada Bokele'nin yerine Nielsen'e, sağ bekte Ogün'ün yerine Nazım'a, sol bekte ise Djalma'nın yerine İsmail Köybaşı'na forma verebileceği belirtildi.

Ayrıca, sakatlığı büyük ölçüde geçen Koray Günter'in Taha'nın yerine karşılaşmaya ilk 11'de başlayabileceği kaydedildi. Orta sahada Samsunspor maçında ilk kez 11'de görev alan Doğan'ın yerine Tijanic'in oynayacağı ifade edildi. Stoilov'un, henüz hazır olmadıkları için Matsuki ve Victor Hugo'yu ise on birde düşünmediği belirtildi.

İLERİ UÇTA İSTİKRAR

Bulgar teknik adam Stoilov sadece hücumdaki istikrarı bozmayacak. İleri uçta Juan ve Romulo ikilisi Sivas maçına da on birde başlayacak. Orta sahada ise Dennis, Samsunspor karşılaşmasında gördüğü sarı kartla ceza sınırını aşarak Sivasspor önünde cezalı duruma düştü. Samsunspor deplasmanında rakibine pozisyonlar da veren sarı-kırmızılılarda Bulgar teknik direktör Stanimir Stoilov, cumartesi günü İzmir Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak Sivasspor müsabakası öncesi defans oyuncularına sık sık uyarılarda bulundu.

ISAAC SOLET'İN DURUMU İYİ

GÖZTEPE'NIN 23 yaşındaki ön libero oyuncusu Isaac Solet, son Samsunspor maçında rakibiyle girdiği ikili mücadele sonucunda yerde kalmıştı. Hastaneye kaldırılan oyuncunun herhangi bir sağlık sıkıntısı olmadığı ifade edildi. Stoilov tarafından Solet'e birkaç gün izin verildiği ve oyuncunun bu hafta içi antrenmanlara geri döneceği kaydedildi. Sosyal medya hesabından durumunun iyi olduğunu belirten Solet, "Arayan soran herkese teşekkür ederim. Kendimi çok iyi hissediyorum" ifadelerini kullandı.