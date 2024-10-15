Stoilov’dan zirveye damga

Trendyol Süper Lig'de ilk 8 haftayı 12 puanla 6. sırada kapatıp, Avrupa kupalarına katılma hayaliyle başladığı sezonun ilk bölümüne iyi bir giriş yapan Göztepe'de teknik direktör Stanimir Stoilov, kulüp tarihine adını yazdırmayı sürdürüyor. Geçen sezon 1. Lig'i 2. sırada kapatıp Süper Lig'e çıkma başarısı gösteren Stoilov geçtiğimiz mart ayında yapılan istatistiklerde 2.21 puan ortalamasıyla Göztepe'de son 10 yılda görev yapan en başarılı teknik direktörü olmuştu.

BAŞARIDA BÜYÜK ETKEN OLDU

Deneyimli hoca, Türkiye'nin devlerinin mücadele ettiği Süper Lig'de de aynı başarıyı sergileyerek puan ortalamasını aşağı-yukarı korudu ve zirvedeki yerini bırakmadı. Toplam 31 karşılaşmada takımın başında yer alan Bulgar teknik adam, 2.10'luk bir ortalama yakalarken Göz-Göz'ün 2014-15 sezonundan bu yana galibiyet yüzdesi en başarılı teknik direktörü oldu. Stoilov, Süper Lig'deki 7 maçta 1.71'lik puan ortalamasıyla da sarı-kırmızılıların üst sıralarda kalmasındaki en önemli etkenlerden biri oldu.

EFSANELERİ GERİDE BIRAKTI

Teknik Direktör Suat Kaya, 20 Mart 2014 ile 21 Ekim 2014 tarihleri arasında sarı-kırmızılıların başında olduğu 22 karşılaşmada 2.27'lik puan ortalamasıyla şu an için İzmir ekibinin en yüksek galibiyet yüzdesine sahip hocası olarak gözüküyor. Kaya'dan sonra Göz-Göz'ün son 10 yılına damga vuran Stoilov; Okan Buruk, Rıza Çalımbay, Ümit Kayıhan gibi kulübün unutulmaz teknik adamlarını geride bıraktı. 57 yaşındaki başarılı antrenör, Süper Lig'de oynattığı baskılı, göze hoş gelen futbolla, yıldız adayı, potansiyelli oyuncuları bulup vitrine çıkarmasıyla taraflı-tarafsız herkesin de beğenisini kazandı