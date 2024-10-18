Göztepe’de Lis farkı

Trendyol Süper Lig'de milli arada dönüşü Eyüp deplasmanına çıkacak olan Göztepe'de kaleci Mateusz Lis, performansıyla fark yarattı. Polonyalı eldiven ilk 7 haftaya bakıldığında kulübün efsaneleri arasına giren Beto Pimparel'i ardında bıraktı. Geçen sezon gösterdiği performans ile sarı-kırmızılı ekibin ligde en az gol yiyen takım olmasında aslan payına sahip olan Lis, bu sezona da iyi başladı. Polonyalı file bekçisi ilk 7 haftada Göz- Göz'ün efsane kalecisi Beto'nun devler arenasındaki 7 maçındaki performansını geride bıraktı.

Göztepe'de forma giydiği dönemde 7'den 70'e herkesin sevgisini kazanan Beto, Tamer Tuna yönetiminde 2017-2018 sezonunda Göztepe'nin kalesinde toplam 11 gole engel olamamıştı. Süper Lig'deki ilk sezonunda o dönem sarı-kırmızılı ekip sezonu 49 puan ile 6. sırada tamamlamıştı. İlk 7 haftalar karşılaştırıldığında Lis, Stanimir Stoilov önderliğinde mücadele ettiği Süper Lig'de kalesinde 9 gol görerek Beto'yu geçti. Deneyimli eldiven Lis, Fenerbahçe (2), Alanyaspor (1), Samsunspor (4) ve Sivasspor (2) maçlarında gol yerken, Beto, Fenerbahçe (2), Kayserispor (1), Trabzonspor (2), Gençlerbirliği (2), Sivasspor (2), Başakşehir (2) kalesini gole kapatamamıştı. Göztepe'de geçen sezon kiralık olarak forma giyen Lis'in bu sene Southampton'dan bonservisi alınmıştı.

SARI-KIRMIZILILARIN EYÜP'E ŞANSI TUTUYOR

GÖZTEPE'DE Eyüpspor'a karşı üstünlük göze çarpıyor. İddialı rakibini son 3 maçta da yenmeyi başaran Göz-Göz, İstanbul ekibi ile 2022-2023 ve 2023-2024 sezonlarında 1. Lig'de 4 kez karşı karşıya geldi. İzmir ekibi, bu maçların 3'ünü kazanıp sadece 1'inde de rakibine yenildi. Sarıkırmızılılar, İstanbul ekibi ile oynadığı son üç karşılaşmayı kazanarak büyük üstünlük kurdu. Son olarak Eyüpspor'a 2022-2023'ün ilk devresinde deplasmanda 1-0 kaybeden İzmir ekibi, ikinci devrede Gürsel Aksel Stadı'nda maçı aynı skorla kazandı.

Geçen sezon ise Göztepe rakibine gol oldu yağdı. Evinde Eyüpspor'u 5-1 gibi flaş skorla mağlup eden Göztepe, İstanbul'da da 3-0 galip gelmesini bildi. İki takım geçen sezon sonunda ilk 2 sırada yer alarak adlarını Süper Lig'e yazdırmıştı.

YALÇIN KAYAN YOLCU

GEÇEN sezon Göztepe'de gösterdiği performans ile takımın Süper Lig'e çıkmasında önemli bir pay sahibi olan orta saha oyuncusu Yalçın Kayan, vedaya hazırlanıyor. Sezon başında sözleşme yenilemek için masaya oturan ancak yönetimin çok düşük bir teklifte bulunduğu Yalçın masadan kalkmıştı. Bu kararın üzerine kadro dışı kalan deneyimli orta saha, birçok kulüp ile görüşmüş ancak anlaşma sağlayamadığı için çalışmalarını bireysel olarak sürdürme kararı almıştı. Birçok kulüp ile temasta olduğu öğrenilen Yalçın'ın devre arasında kesin olarak ayrılacağı öğrenildi. Deneyimli oyuncu, transferin son gününde Kocaelispor ile masaya oturmuş ancak maddi nedenler nedeniyle anlaşamamıştı.