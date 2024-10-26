Göztepe-Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

İzmir ekibi geride kalan haftalarda 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı. Puan sıralamasında ilk 5 hedefini sürdürmek isteyen Göztepe, Trabzonspor karşısında galibiyet hedefliyor. Ev sahibi Göz-Göz'de tedavileri devam eden stoper Miroshi ile golcü Kubilay forma giyemeyecek. Peki Göztepe - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmaya ilişkin detaylar…

GÖZTEPE - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında cumartesi günü deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak. Mücadele saat 19.00'da başlarken beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

STANİMİR STOİLOV'UN TAKIMA İNANCI TAM

Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, bugün oynayacakları Trabzonspor maçında takımına güveniyor. Deplasmanda şanssız bir yenilgi aldıklarını dile getiren tecrübeli teknik adam, taraftarlarının da desteğini arkalarına alarak Karadeniz ekibini eli boş göndereceklerini söyledi. İç saha maçlarında daha etkili oynadıklarını belirten Bulgar Teknik Adam, Trabzonspor önünde kazanarak galibiyet serisi için ilk adımı atacaklarını dile getirdi.

İki takım arasında oynanan son 5 resmi maçta Göztepe, hiç galip gelemedi. Bu karşılaşmaların 4'ünü Trabzonspor kazanırken, 1 müsabaka 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.

TRABZONSPOR'DA HEDEF İLK DEPLASMAN GALİBİYETİ

Bu sezon deplasmanda oynadığı 4 karşılaşmadan beraberlikle ayrılan Trabzonspor, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde ilk dış saha galibiyetini almanın mücadelesini verecek.

Karadeniz ekibi, ligin ilk haftasında Abdullah Avcı yönetiminde Net Global Sivasspor, bir sonraki hafta da geçici olarak takımın başında sahaya çıkan Futbol genel direktörü İhsan Derelioğlu yönetiminde ikas Eyüpspor maçından golsüz beraberlikle ayrıldı.

Daha sonra 5. kez takımın başına getirilen Şenol Güneş ile 2 deplasman maçı oynayan Trabzonspor, bu maçlarda da deplasman beraberliklerini değiştiremedi. Bordo-mavililer, önce deplasmanda Gaziantep FK ile 0-0, daha sonra da Atakaş Hatayspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı.