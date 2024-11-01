Göztepe seri peşinde

SÜPER Lig'de son olarak evinde Trabzonspor'u 2-1 yenerek çıkışa geçen Göztepe, 11'inci haftanın açılış karşılaşmasında bugün deplasmanda Gaziantep Futbol Kulübü ile karşı karşıya gelecek. Gaziantep Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak. Mücadelede hakem Kadir Sağlam düdük çalacak. Göz-Göz'de kırmızı kart cezalısı Anthony Dennis ve sarı kart cezalısı durumundaki orta saha Isaac Solet müsabakada forma giyemeyecek. Sakatlıkları devam eden golcü Kubilay Kanatsızkuş ve stoper Novatus Dismas Miroshi de Gaziantep'te görev yapamayacak.

ROMULO'NUN DURUMU BELİRSİZ

Trabzonspor karşılaşmasında forma giyemeyen ve tedavisi devam eden Brezilyalı golcü Romulo ile orta saha Doğan Erdoğan'ın durumu ise maç saatinde netlik kazanacak. Bu sezon ligde 4 deplasman karşılaşmasına çıkan Göztepe henüz galibiyetle tanışamadı. Antalyaspor'la 0-0, Alanyaspor'la da 1-1 berabere kalan sarı-kırmızılılar Samsunspor'a 4-3, Eyüpspor'a ise 1-0 yenildi. İki takım son olarak 2021-22 sezonunda Süper Lig'de karşı karşıya geldi. Göztepe rakibini Gürsel Aksel Stadı'nda 2-1 yenerken, Gaziantep'te oynanan müsabaka 1-1 berabere sonuçlandı. Göz-Göz, Gaziantep deplasmanında resmen küme düşmüştü.

DEPLASMAN KARNESİNİ DÜZELTMEK İSTİYOR

SÜPER Lig'de geçen hafta Trabzonspor'u 2-1 yenip çıkışa geçen Göztepe, bugün Gaziantep karşısında deplasman karnesini düzeltmek istiyor. Geride kalan süreçte gurbette oynadığı 4 karşılaşmada 3 puanı bir arada göremeyen sarı-kırmızılılar, bugün kazanıp deplasmandaki ilk galibiyetini almayı hedefliyor. Bu sezon dış sahada çıktığı 4 karşılaşmada 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet elde ederek hanesine sadece 2 puan yazdıran Göztepe, ligin ilk haftasında Antalyaspor'la golsüz berabere kalırken, 3. hafta maçında Alanyaspor'la da yenişemedi. Sarı-kırmızılılar, Samsunspor deplasmanında rakibinden puan koparamazken, son deplasman maçını İstanbul'da Eyüpspor'la oynayan Göztepe bir kez daha şeytanın bacağını kıramadı ve İzmir'e eli boş döndü.

KURYU MATSUKİ'YE 'HAZIR OL' MESAJI

GÖZTEPE'DE kart cezası ve sakatlıkların ardından teknik direktör Stanimir Stoilov'un Matsuki'ye 'Hazır ol' mesajı verdiği ifade edildi. Sezon başında Southampton'dan kiralanan Japon orta sahanın geçen hafta Trabzonspor maçında oyuna 70. dakikada dahil olarak hem pas alışverişleriyle hem de 90. dakikada Tijanic'e yaptığı asistle galibiyete katkıda bulunmasının ardından Bulgar çalıştırıcının bugün Gaziantep FK maçında forma verebileceği kaydedildi.