Göztepe’den Abdülkadir harekatı

Trendyol Süper Lig'de hedefini Avrupa olarak belirleyen Göztepe'de yeni bir transfer iddiası gündeme geldi. Sarı-kırmızılı ekibin Championship ekiplerinden Hull City forması giyen 25 yaşındaki on numara oyuncusu Abdülkadir Ömür'ü gündemine aldığı öğrenildi. Bir süredir oyuncu ile temasta olduğu ifade edilen Göz-Göz'ün orta sahada yaşanan eksiklikleri Ömür ile gidermek istediği kaydedildi. Deneyimli oyuncunun on numaranın yanı sıra orta sahanın sağında ve merkez orta sahada oynayabiliyor olması nedeniyle teknik direktör Stanimir Stoilov'un çok yönlü oyununa uygun olduğu ve Bulgar çalıştırıcının Ömür'ü takımda görmek istediği kaydedildi.

KOLAYLIK SAĞLAYACAKLAR

Profesyonel kariyerinin büyük çoğunluğunu yetiştiği kulüp olan Trabzonspor'da geçiren deneyimli on numara, 9 sezon boyunca Trabzon ekibinde forma giydi. Son dönemlerde forma şansı bulmakta zorlanan Abdulkadir, ayrılık kararı alarak Hull City'e transfer olmuştu.

2027'YE KADAR SÜRÜYOR

Geçtiğimiz günlerde İngiliz basınında Abdulkadir'in Süper Lig'e dönmek istediği ve ayrılık için yönetim ile görüştüğü ifade edilmişti. Sözleşmesi Haziran 2027'ye kadar süren oyuncu için Hull City yönetiminin bonservis konusunda Abdulkadir'e kolaylık sağlayacağı belirtildi. Son 2 sezonda Hull City formasıyla 36 maça çıkan Ömür, takımına 3 asistlik bir katkı sundu.

2 SAMBACI'YA YAKIN TAKİP

GÖZTEPE, hücum hattı için iki Sambacı ile yakından ilgileniyor. Bilindiği üzere sarı-kırmızılılar Paraguaylı golcü Kevin Parzajuk için Paraguay ekibi Olimpia'nın kapısını çalmıştı. Kurmayların Parzajuk'a bir an önce imza atmak istediği kaydedildi. Yine Brezilyalı golcü John Kennedy de listeye dahil edildi.

Ülkesinin takımı Fluminense'de forma giyen 22 yaşındaki forveti kadrosuna katmak için girişimlere başlayan yönetimin en kısa süre içinde transferi noktalaması bekleniyor. Fluminense cephesinin Kennedy için 5 milyon Euro bonservis istediği, Sport Republic şirketinin ise Brezilya temsilcisine 2 milyon 500 bin Euro teklif ettiği öğrenildi.

GÖZTEPE'NİN FİKSTÜRÜ ÇOK YOĞUN

GÖZTEPE lige verilen aranın ardından yoğun bir fikstüre girecek. Sarı-kırmızılılar, ara dönüşü ilk olarak lider Galatasaray'a konuk olacak. İzmir temsilcisi, 4 Ocak Cumartesi günü 19.00'da güçlü rakibine ilk mağlubiyetini tattırmak için konuk olacak. Göz-Göz ardından hafta içi mesaisinde Ziraat Türkiye Kupası grup aşaması ilk maçında Erzurumspor'a konuk olacak. Sarı-kırmızılılar, 9 Aralık Perşembe günü saat 13.00'te Doğu ekibine konuk olacak. Göztepe haftayı 13 Ocak Pazartesi günü saat 20.00'de Gürsel Aksel Stadı'nda Kasımpaşa'yı konuk edeceği maçla kapatacak.