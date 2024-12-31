Göz-Göz atakta

Trendyol Süper Lig'de ikinci devrenin ilk maçında cumartesi günü lider Galatasaray'a konuk olacak Göztepe, 13 Ocak'ta başlayacak ara transfer döneminde kadrosuna takviye yapmak için hazırlıklara devam ediyor. Sport Republic'in yönettiği diğer kulüp Southampton ile sıcak ilişkileri devam eden Göz-Göz, İngiliz ekibinin yeni transfer ettiği 23 yaşındaki Brezilyalı sol bek Welington ile ilgileniyor. Southampton'un Göztepe'ye Welington'u önerdiği, kanatlarda alternatif arayışında olan Göz-Göz'ün de Brezilyalı oyuncuya sıcak baktığı öğrenildi. Sarı-kırmızılılar sezon başında da Juan ve Matsuki'yi bu şekilde renklerine bağlamıştı. 14 Haziran 2025'te 100'üncü yaşını kutlayacak Göztepe, logo tasarımı için oylama başlattı.

TARAFTARDAN BÜYÜK İLGİ

Sarı-kırmızılı İzmir ekibinden yapılan açıklamada, kulübün kuruluşunun 100'üncü yılını temsil edecek ve kurumsal marka değerini yansıtacak logo tasarımlarının taraftarların emeği ile belirleneceği ifade edildi. Yarışmanın 48 saat süreceği ve kazanan kişiye 35 bin lira para ödülü verileceği açıklandı. Sarı-kırmızılı taraftarlar kısa sürede logolara büyük ilgi gösterdi.

GÖZTEPE MANİSA'YA TESLİM OLDU

LİGLERE verilen arayı boş geçmek istemeyen Süper Lig ekibi Göztepe, Trendyol Birinci Lig temsilcisi Manisa FK ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılıların sahası olan Gürsel Aksel Stadı'nda oynanan müsabaka 2-1 konuk ekibin galibiyetiyle sona erdi. İzmir ekibi karşılaşmaya Arda, Nielsen, Heliton, Koray, Nazım, İsmail, Doğan, Hugo, Matsuki, Tijanic ve Romulo 11'yle başladı.

BARTU GÖÇMEN SKORU BELİRLEDİ

Konuk Manisa temsilcisi ise Orhan, Oktay, Birkan, Hodzic, Umut, Cissokho, Kadir, Osuji, Mustafa, Ramirez ve Muhammed 11'yle çıktı. Göztepe'nin golünü 14. dakikada David Tijanic kaydederken, 63'te Bede Amarachi Osuji skora denge getirdi. 88'de sahneye çıkan Bartu Göçmen maçın skorunu belirledi: 1-2. Sarı-kırmızılı ekip, hafta sonu karşılaşacağı Galatasaray müsabakasının provasını yapmış oldu. Siyah-beyazlılar ise yeni teknik direktörleri Hakan Şapçı yönetiminde ilk kez maça çıktı.