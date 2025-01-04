Göztepe’den Andre Silva yoklaması

TRENDYOL Süper Lig'de hedefini Avrupa olarak belirleyen Göztepe, transferde rotayı yine Brezilya'ya çevirdi. Sarı-kırmızılı ekip, hücum hattındaki eksikliklerini gidermek için birçok isim ile temasa geçmeye hazırlanırken, İzmir ekibi son olarak Sao Paulo forması giyen 27 yaşındaki Brezilyalı santrafor Andre Silva'ya yoklama çekti. Geçtiğimiz aylarda adı sarı-kırmızılı ekip ile anılan Silva'nın nabzını yoklayan kurmaylar, olumlu dönüş aldı. Sözleşmesi Haziran 2027'ye kadar süren Andre Silva için yönetimin sıkı bir pazarlığa girişmek için hazırlandığı kaydedildi.

ROMULO İLE ARKADAŞ

Göztepe'nin golcüleri Romulo ile Juan'ın arkadaşı olan Silva'nın Göz-Göz'e gelmeye istekli olduğu ifade edildi. Deneyimli oyuncunun Brezilyalı ikiliye Göztepe'yi sorduğu ve takımla ilgili bilgi aldığı gelen bilgiler arasında. Bu sezon Sao Paulo forması ile 43 maça çıkan Andre Silva 8 gol atarken 3 asist yapma başarısı gösterdi. Profesyonel kariyerine Rio Ave'de başlayan Andre Silva, Arouca, V. Guimaraes formalarını da terletti. Deneyimli oyuncunun sağ ve sol kanat mevkilerinde oynayabiliyor olması onu transferde bir adım öne çıkartıyor.