Göztepe’den Udoh planı

Yıldız forvetleri Romulo Cardoso ve Juan Silva'yı sakatlığa kurban veren Trendyol Süper Lig ekibi Göztepe, forvet transferi için kolları sıvadı. İki oyuncunun da 4 hafta sahalardan uzak kalacağının açıklanmasının ardından sarı-kırmızılıların elinde forvet olarak Emersonn ve Kubilay Kanatsızkuş kaldı. Ara transfer döneminde Emersonn ve Furkan Bayır'ı renklerine bağlayan Göz-Göz, hücum bölgesine takviye için kardeş takımı Southampton'ın kapısını çaldı. İngiliz ekibinin geçtiğimiz günlerde Belçika'nın Royal Antwerp takımından transfer ettiği 20 yaşındaki Nijeryalı forvet Victor Udoh'un Göz-Göz'e kiralanması için girişimler başladı. İlk etapta İngiliz kulübünün U21 takımına transfer ettiği 2004 doğumlu oyuncuyu Southampton gelişim göstermesi için sarı-kırmızılılara göndermeye sıcak bakıyor.

GEÇEN SEZON 12 GOL ATTI

Kariyerine Nijerya'da Abuja kulübünde başlayan Udoh, 2023 yılından bu yana Antwerp kulübünde görev yaptı. Geçen sezon Belçika ekibinin 2. takımında 12 gol atan 2004 doğumlu forvet, bu sezon A takımda 14 karşılaşmaya çıktı ve ağları havalandırma başarısı gösteremedi.

KUPADA RAKİP GAZİANTEP FK

SÜPER Lig'de üst üste Fenerbahçe ve Alanyaspor'a yenilip düşüşe geçen Göztepe, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu ikinci maçında bugün Gaziantep FK ile evinde karşı karşıya gelecek. Gürsel Aksel Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak müsabakada Batuhan Kolak düdük çalacak. Ev sahibi Göztepe'de sakatlıkları bulunan golcüler Romulo ve Juan'ın yanı sıra, orta saha oyuncuları Solet ile Doğan Erdoğan ve stoper Koray Günter maçta forma giyemeyecek.