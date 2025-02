Göztepe’nin derdi gol

TRENDYOL Süper Lig'de Kayserispor deplasmanında aldığı yenilgi ile galibiyet hasreti 4 maça çıkan ve Avrupa kupalarına katılma yolunda kredi tüketen Göztepe, gol yollarında yaşadığı sıkıntının cefasını çekiyor. Süper Lig'in ilk 20 haftalık diliminde hücumda oldukça üretken olan ve sadece 2 maçı gol atamadan bitiren Göz-Göz, son 3 karşılaşmada adeta kontak kapattı. İlk 20 haftada sadece sezonun açılış maçında 0-0 berabere kaldığı Antalyaspor ve 1-0 kaybettiği Eyüpspor karşılaşmalarında fileleri havalandıramayan İzmir ekibi, 8 puan kaybettiği son 3 maçlık virajda Bodrum FK, Kayserispor ve Alanyaspor'un kilidini açamadı. Sakatlığı bulunan forvet oyuncuları Romulo, Juan, Emersonn ve Kubilay Kanatsızkuş'un yokluğunu bu dönemde çok arayan sarı-kırmızılılar, tedavileri sona eren Juan ve Kubilay'a son Kayserispor karşılaşmasının ikinci yarısında kavuşsa da 1-0'lık yenilgiyi değiştirecek pozisyonları bulamadı.

STOILOV: BAHANE ÜRETEMEYİZ

Teknik Direktör Stanimir Stoilov, forvetsiz kalmalarının bahane olmadığını dile getirirek şu sözleri sarfetti: " Baktığımız zaman 2-3 maçtır gol atamıyoruz. Bunu santrforlarımız yok diye geçiştirmek kolay ama bu kesinlikle bir bahane değil. Kim oynarsa oynasın en iyisini yapmalı, pozisyonlar üretip golü bulmalı. Maçın ilk devresindeki performansımız beni gerçekten mutsuz etti. Bizim adımıza gerçekten çok üzücüydü, bir daha kesinlikle bunun olmasını istemiyorum. Göztepe'nin kesinlikle oynadığı her maçta yüksek hırsla sahada olması gerekiyor. Kendimizi bir sonraki maça hazırlayacağız. Her maç bizim için çok değerli. Her maçta tüm oyuncularımız yüksek hırsla mücadele etmeli ve kazanmak adına her şeyini vermeliler" dedi.

ROMULO, SAMSUN MAÇINA YETİŞİYOR

SÜPER Lig'de hedefini Avrupa kupalarına katılmak olarak belirleyen Göztepe, sakatlığı nedeniyle uzun süredir hasret kaldığı yıldız golcüsü Romulo Cardoso'ya kavuşuyor. Son olarak 2 Şubat'taki Alanyaspor karşısında ilk 45 dakika forma giyen ve sakatlığından dolayı ikinci yarı başında oyundan çıkan Brezilyalı futbolcu, Bodrum FK ve Kayserispor müsabakalarında görev alamamıştı. Genç futbolcunun tedavisinin sona erdiği ve pazartesi günkü Samsunspor karşılaşmasına yetişeceği öğrenildi. Juan'ın da hazır olmasıyla birlikte Karadeniz ekibi karşısında Göz-Göz'ün, ideal forvet ikilisiyle sahaya çıkması bekleniyor.