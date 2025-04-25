Göztepe’den buraya kadar

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Finali'nde Göztepe, Trabzonspor'a deplasmanda yenilerek kupa macerasına son verdi. Karşılaşmaya Göztepe oldukça etkili başladı. 6. dakikada Romulo'nun pasında, Ogün'ın rakibinden sıyrılarak yaptığı vuruşta top az farkla yandan auta çıktı. 7'de yine Romulo'nun pasında Tijanic'in yay üzerinden gol denemesi sonuçsuz kaldı. 11'de Zubkov'un sağdan sert şutu kaleci Arda'dan döndü. Dönen topu bu kez Nwakaeme şutladı. Kaleci Arda yine başarılıydı. 30'da Nwa kaeme'nin soldan ortasında Banza boş pozisyonda topu kafayla auta yolladı. 45+3'te Malheiro'nun sağdan çizgi üzerinden çevirdiği topu Nwakaeme topuğuyla kaleye göndermek isteyince mutlak gol kaçtı.

İKİNCİ YARI DİRENEMEDİ

49'da Nwakaeme'nin şutunda topa ceza alanı içinde Heliton'un eline çarptı. Önce penaltı düdüğünü çalan hakem Cihan Aydın, yardımcı hakemin ofsayt bayrağı sonrası VAR'a danıştı. Yapılan incelemenin ardından hakem yeniden penaltı kararını verdi. 55'te Banza'nın penaltı atışını kaleci Arda kurtardı. 60'ta Romulo'nun serbest atışında kaleci Uğurcan topu kornere çeldi. 78'de Zubkov'un kornerinde savunmadan seken topu Ozan topuğuyla şık bir vuruşla ağlara yolladı: 1-0. 89'da Nwakaeme'nin soldan pasında Zubkov maçın skorunu belirledi: 2-0.

GÖZTEPE'NİN file bekçisi Arda Özçimen, kalesinde iki gol görmesine rağmen performansıyla alkış aldı. İlk ve ikinci yarıda önemli kurtarışlara imza atan Arda, skor 0-0 devam ederken 55. dakikada Banza'nın kullandığı penaltıyı kurtardı. Ancak Arda'nın çabası Göztepe'nin finale çıkmasına yetmedi.

STANİMİR STOİLOV'DAN 3 DEĞİŞİKLİK GELDİ

GÖZTEPE Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, ligde son oynanan Beşiktaş karşılaşmasındaki kadroyu dün bozdu. Stoilov, Beşiktaş maçındaki 11'de 3 değişiklik birden yaparken, Trabzonspor karşısında kalede Lis'in yerine Arda'yı, Bokele'nin yerine Koray'ı, İsmail'in yerine ise Nazım'ı sahaya sürmeyi tercih etti.

TARİHİ FIRSAT KAÇTI

GÖZTEPE, Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final maçında Trabzonspor'a yenilerek kupaya veda ederken tarihi fırsatı kaçırdı. Dev organizasyonda daha önce üç kez final oynayan ve iki kez de kupayı müzesine götürmeyi başaran Göz-Göz, 55 yıl aradan sonra finale yükselme şansını kaçırdı. Sarı-kırmızılılar, en son 1969-1970'te finale çıkarken Eskişehirspor'u yenerek kupaya uzanmıştı. İzmir ekibi ayrıca 1967-1968 sezonunda berabere tamamlanan final maçında kupayı kurayla Altay'a kaptırmış ve 1968-1969'da da Galatasaray'ı devirerek şampiyonluğa ulaşmıştı. Ligde kötü bir grafik sergileyen Göztepe, dünkü yenilgiyle kupayı alarak direkt Avrupa'ya gitme fırsatını da kaçırmış oldu. Sarı-kırmızılılar, gruplarda Erzurumspor FK, Gaziantep FK ve Kasımpaşa'yı yenerek topladığı 9 puanla averajla ikinci olmuş ve çeyrek finalde Beşiktaş'ı deplasmanda 3-1'lik skorla yenerek yarı finale çıkmıştı.

TRABZON'DA DOSTLUK RÜZGARI

GÖZTEPE taraftarları, Türkiye Kupası Yarı Finali'nde tarihi Trabzonspor karşılaşmasında hafta içi olmasına rağmen takımlarını yalnız bırakmadı. Göztepe ve Trabzonspor kardeşliğinin şehirde hissedildiği müsabakada iki takımın taraftarları maçı omuz omuza izledi. Sarı-kırmızılı taraftarların büyük çoğunluğu karşılaşmayı bordo-mavili tribünlerde birlikte izledi. Maç boyunca karşılıklı marşlar ve besteler söyleyen her iki takımın taraftarları tribünlerde güzel görüntüler oluşturdu.