Filede yükseliş dönemi

İZMİR takımları ülkemizde özellikle Filenin Sultanları'nın kazandığı başarıların ardından oldukça popüler hale gelen voleybolda bu sezona damga vurdu. Efeler Ligi, Sultanlar Ligi ve Kadınlar 1. Lig'de harika işlere imza atan İzmir ekipleri adını duyurmayı başardı. Efeler Ligi'nde sezon başında yaptığı açıklamada gelecek seneyle birlikte 1. Lig'de altyapı oyuncularıyla mücadele edeceğini belirten Arkas Spor, sezonu 4. bitirdi. Son ana kadar şampiyonluk mücadelesi veren lacivert-beyazlılar, gelecek sezon CEV Kupası'nda oynama hakkı kazandı. Fakat ligden çekilecek olan Arkas'ın Avrupa'da oynayıp oynamayacağına TVF karar verecek. Önceki sezon düştüğü Efeler Ligi'ne ara vermeden geri dönen Altekma ise tarihi bir başarıyla sezonu altıncı sırada tamamladı. Mavi-beyazlılar, tarihinde ilk kez Avrupa kupalarında mücadele etme hakkı kazandı. AVRUPA'DA BOY GÖSTERECEK

Altekma gelecek sene Balkan Kupası'nda mücadele edecek. İzmir ekibi, bu kupada başarılı olması durumunda ise CEV Challenge Kupası'na katılacak. Sultanlar Ligi'nde Aras Kargo, tarihinde ilk kez mücadele ettiği ligde son haftalardaki seri galibiyetlerle lige tutundu. KFC Kadınlar 1. Ligi'nde Göztepe tarihi bir başarı elde ederek 20 yıl aranın ardından Sultanlar Ligi'ne geri döndü. Normal sezonu 21 galibiyet, 1 mağlubiyetle 1. tamlayan sarı-kırmızılılar, yarı finalde de 3'te 3 yaptı. İzmir'in Sultanları, final grubunda da 3'te 2 yaptı ve ikinci olarak adını Sultanlar Ligi'ne yazdırdı. Karşıyaka ise normal sezonu 18 galibiyet, 4 beraberlikle Göztepe'nin ardından 2. olarak tamamladı. Kaf-Kaf, yarı finalde mucizeyi gerçekleştirdi ve tek galibiyetle finale yükseldi. MİLLİ TAKIM DAVETİ ALDILAR

Yeşil-kırmızılılar, finalde başarılı olamasa da genç kadrosuyla takdir topladı. AXA Sigorta Kadınlar 2. Ligi'nde Altınordu, normal sezonu lider tamamladı. Çeyrek final ve yarı final etaplarında da başarılı olan kırmızılacivertliler

finale yükseldi. Final grubunu 2.

sırada tamamlayan Altınordu 1. Lig'e yükseldi. İzmirspor ise normal sezonu Altınordu'nun ardından ikinci sırada tamamladıktan sonda çeyrek final ve yarı final etaplarını da geride bıraktı. Lacivert-beyazlılar, final grubunda umduğunu bulamadı ve elendi. İzmir takımlarının bu tarihi başarılarının ardından gözler İzmir Voleybolu'na çevrildi. Şampiyon Göztepe'nin genç yıldızı İlayda Uçak ve teknik ekipte yer alan Burak Simit, A Milli Kadın Voleybol Takımımızın İstanbul'daki kamp kadrosuna davet edildi.