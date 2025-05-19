Göz-Göz Rize’de dağıldı

Süper Lig'de Avrupa mücadelesi veren Göztepe, rakiplerinin puan kaybettiği haftada Çaykur Rizespor'a farklı mağlup oldu: 6-3. 11. dakikada sağ kanattan Taha Şahin'in pasında Hojer'in şutunda top ağlara gitti: 1-0. 27'de Tijanic'in kullandığı kornerde Romulo'nun vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-1. 32'de Sowe'un sağ kanattan ortasında Olawoyin'in vuruşunda top ağlara gitti: 2-1. 36'da Tijanic'in vuruşunda top direğe çarparak auta çıktı. 44'te Ahmed Ildız, Casper Hojer ile girdiği mücadelede yerde kalınca hakem Oğuzhan Çakır penaltı noktasını gösterdi. 45+2'de Romulo atışı gole çevirdi: 2-2. 49'da Zeqiri'nin pasında topla buluşan Ali Sowe'un ceza sahasına girerek vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 3-2.

GOL YAĞMURU SÜRDÜ

62'de savunmadan seken topla ceza sahasının dışında buluşan Zeqiri'nin şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 4-2. 78'de Koray'ın ceza sahasının içerisine gönderdiği ortada hiç kimseye çarpmayan top yerden sekerek filelerle buluştu: 4-3. 85'te Zeqiri'nin sol kanattan sağ kanata çıkardığı pasında topla buluşan Akintola girerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 5-3. 87'de ceza sahasına kadar süzülen Zeqiri rakiplerini geçerek skoru belirledi: 6-3.

TARAFTARDAN RİZE'YE ÇIKARMA

GÖZTEPE taraftarı, Çaykur Rizespor deplasmanında takımlarını yalnız bırakmadı. Maçtan önce Rize'ye gelen sarı-kırmızılılar, şehri gezerek turistik bölgeleri ziyaret etti. İlk düdükle birlikte tribünlerdeki yerini alan 12. adam, maç boyunca takımı desteklemek için marşlar ve besteler söyledi.

STOİLOV'DAN 1 DEĞİŞİKLİK

GÖZTEPE Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, Çaykur Rizespor karşılaşmasına geçen hafta Hatayspor ile oynanan maça kıyasla 1 değişiklik ile çıktı. Stoilov, Hatay ekibi karşısındaki 11'den farklı olarak savunmada Furkan'ın yerine Heliton'u sahaya sürmeyi tercih etti.