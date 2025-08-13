Maç günü sponsoru Avek

Göztepe Spor Kulübü, 2025-2026 sezonu için önemli bir sponsorluk anlaşmasına daha imza attı. Sarı-kırmızılı kulüp, Avek Otomotiv Avec Rent a Car ile "Maç Günü Sponsoru" iş birliğini yenileyerek güç birliğini sürdürdü. Gürsel Aksel Stadyumu'nda gerçekleştirilen basın toplantısıyla duyurulan anlaşma, Göztepe'nin iç saha maçlarında iki firmanın desteğiyle gerçekleşecek. Böylelikle Avek Göztepe Spor Kulübü'nün yeni sezonda antrenman formalarının göğüs sponsoru oldu. Yaklaşık üç yıldır Göztepe'nin yanında olan Avek Otomotiv, bu sezon da kulübe desteğini sürdürecek. CEO Kerem Ertan, "Sponsorluk gelirleri, kulübümüzün en önemli dinamiklerinden biri. Avek Otomotiv'in bize olan katkısı büyük. Burak Paşalı ve ekibine teşekkür ediyoruz. Bu iş birliğiyle sezon boyunca daha da güçlü olacağımıza inanıyoruz" şeklinde konuştu.