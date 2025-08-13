Romulo rekorla veda ediyor

Transfer döneminde Avrupa'da adı en çok geçen isimlerden olan Göztepe'nin Brezilyalı yıldızı Romulo Cardoso, Türk futbolunun transfer rekorlarından birini kırarak RB Leipzig'e imza atıyor. Bundesliga'ya transfer olacak Romulo için haftalardır Leipzig'le kıyasıya bir bonservis pazarlığı yapan sarı-kırmızılıların futbol şubesini yöneten Başkan Rasmus Ankersen, Sportif Direktör Ivan Mance ve Sport Republic'in 23 milyon Euro karşılığında anlaştığı öğrenildi.

ÜÇÜNCÜ PAHALI TRANSFER OLACAK

Anlaşmanın 20 milyon Euro garanti, 3 milyon Euro da performans bonusunu kapsadığı iddia edildi. Romulo 23 milyon Euro bedelle giderse Türk Lirası olarak 1 milyar 90 milyon TL civarında tutan bu tarihi rakam, Anadolu kulüplerinin en yüksek, Türk futbolunun da üçüncü en pahalı transferi olacak. Daha önce F.Bahçeli Ferdi Kadıoğlu Brighton'a, G.Saraylı Sacha Boey ise B.Münih'e 30 milyon Euro bonservisle transfer olmuştu. Cenk Tosun, Beşiktaş'tan Everton'a 22.5 milyon Euro, Arda Güler ise F.Bahçe'den R.Madrid'e 20 milyon Euro ve bonuslarla gitmişti.

46 MAÇTA 22 GOL KAYDETTİ

Türk futbolunda Elvir Balic, Vedat Muriç ve Gedson transferleri de kulüplerine 20 milyon Euro üzere bonservis kazandırdı. A.Paranaense'den kiralanıp geçen sezon 2.5 milyon Euro karşılığında bonservisi alınan Romulo Cardoso, Göztepe'de 46 maçta 22 gol atıp 13 asist yaptı.

YERİNE ARCHER

ROMULO'NUN muhtemel vedası sonrası Göz- Göz, forvet transferi için çalışmalarını sürdürüyor. Elinde şu an ileri uçta kullanacağı Janderson, Juan, İbrahim Sabra ve Emersonn'u bulunduran Göz-Göz, 2 forvetli sisteminde yıldız bir oyuncuyu daha kadrosuna katmayı düşünüyor. Sarı-kırmızılılar, Southampton'un Jamaika asıllı İngiliz futbolcusu Cameron Archer'i transferde liste başı yaptı. 23 yaşındaki forvetin 12 milyon Euro'luk değeri bulunuyor ve Göz-Göz satın alma opsiyonuyla oyuncuyu renklerine bağlamayı hedefliyor. Geçen sezon David Datro Fofana gibi Archer'i da sürpriz şekilde renklerine bağlamak isteyen İzmir ekibi, Romulo'nun gidişinin resmileşmesini bekliyor. Geçen sezon Southampton formasıyla 16 kez ilk 11'de sahaya çıkan futbolcu 5 kez ağları sarstı.

FENERBAHÇE BİLETLERİ SATIŞTA

SÜPER Lig'de sezona yenilediği kadrosuyla Çaykur Rizespor'u 3-0 yenerek sükseli başlayan Göztepe'nin cumartesi günü güçlü rakibi Fenerbahçe'yi ağırlayacağı maçın biletleri yarın satışa çıkacak. Bilet fiyatları 1500 ile 6500 TL arasında değişiyor. Misafir tribünü biletlerinin ise cuma günü saat 11.00'de 1950 TL'den satışa sunulacağı açıklandı. Göztepe dünyaca ünlü Portekizli teknik adam Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Fenerbahçe'yi geçen sezon da yine ikinci haftada ağırlamış ve bu mücadelede rakibiyle 2-2 berabere kalmıştı.