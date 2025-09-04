En kârlısı göz-göz

SON yılların en haraketli transfer dönemini geçiren Süper Lig'in en karlı kulübü Göztepe oldu. Yaz transfer dönemindeki kar-zarar bilançosuna bakıldığında en çok artıda olan kulüp sarı-kırmızılılar oldu. Brezilyalı forvetleri Romulo ve Emersonn'u satarak kasasını dolduran Göz-Göz'ün, diğer kulüplere örnek olan yönetimi, rakamlarla da ortaya çıkmış oldu. 19 milyon 800 bin Euro karda olan sarı-kırmızılılar, en çok kar eden Süper Lig kulübü oldu. Yaz transfer döneminde 3 milyon 400 bin Euroluk transfer harcaması yapan Göz- Göz, Romulo'yu Leipzig'e, Emersonn'u da Toulouse'a gönderip 23 milyon 200 bin Euro gelir elde etti.

Toplamda 19 milyon 800 bin Euro artıya geçen İzmir ekibi, Türk futboluna adeta transfer dersi verdi. Sarı-kırmızılıların ardından ikinci sırada Trabzonspor yer aldı. Uğurcan Çakır'ı 36 milyon Euro'ya satan bordo-mavililer, transfer döneminde 24 milyon Euro'luk harcama yaptı ve 11 milyon 910 bin Euro'luk karı hanesine yazdırdı.

GALATASARAY SONUNCU SIRADA

Transfermarkt'in verilerine göre yaz transfer dönemini en zararlı kapatan kulüp Galatasaray oldu. Oyuncu bonservislerine 148 milyon 270 bin Euro harcayan Aslan, 16 milyon 450 bin Euro'luk satış gerçekleştirdi. İkinci sırada ise 62 milyon Euro ekside olan Fenerbahçe yer aldı. 24 milyon Euro'luk gelir elde eden sarı-lacivertliler, 87 milyon Euro'luk transfer gerçekleştirdi ve 62 milyon Euro zararda bulunuyor. Romulo transferinden 20, Emersonn'dan 3 milyon Euro'luk gelir elde eden Göz-Göz, transfer dönemi bitene kadar yine potansiyelli en az 2 forvet takviyesi yaparak al-sat dengesinde yine fark yaratmayı planlıyor.

ROTA YİNE BREZİLYA

MİLLİ takım arasında mutlaka 2 forvet transferini bitirmek isteyen Göztepe'nin rotası yine Brezilya olacak. Kadrosunda 6 Sambacı olan sarı-kırmızılılar, Emersonn ve Romulo'nun ayrılığının ardından hücum bölgesini, Brezilya Serie A'dan 2 oyuncu ile doldurmak istiyor. Göz-Göz, Cruzeiro forması giyen 23 yaşındaki santrfor Kaio Jorge ve Gremio'da top koşturan 2002 doğumlu Andre Henrique'yi transfer listesine aldı. 7 milyon Euro bonservis değeri olan Kaio Jorge, ülkesinin en önemli yıldız adayları arasında gösteriliyor.

SON İKİ SEZONDA 25 GOL

Santos'ta futbola başlayan, 2021-22 sezonunda Juventus'a transfer olup İtalyan devinde 11 maça çıkan Jorge, 2024'te tekrar Brezilya'ya dönmüştü. Göz-Göz, son 2 sezon Cruzeiro formasıyla 25 kez ağları sarsan genç forveti kadrosuna katmak için tüm şartları zorlayacak. Andre Henrique ise Capivariano, Marvcillo ve Hercilio gibi Brezilya'nın amatör takımlarında filizlendikten sonra, 2023 yılında Gremio'ya adım attı. 3 sezonda 8 kez fileleri havalandıran Henrique'nin 1 milyon Euro'luk değeri bulunuyor. Henrique'nin ise kiralık olarak renklere bağlanması için formüller arandığı öğrenildi.

EN ÇOK SÜREYİ CHERNİ ALDI

SÜPER Lig'de ilk 4 haftada yenilgisiz 8 puan toplayıp milli araya 3'üncü sırada giren Göztepe'de yeni transferlerden sol bek Amin Cherni en çok süre alan oyuncu olurken, Brezilyalı sağ bek Ruan siftah yapamadı. Transfer döneminde Godoi, Janderson, Rhaldney, Sabra, Ruan, Cherni, Olaitan, Arda Okan ve Efkan'ı kadrosuna dahil eden sarı-kırmızılılarda Cherni 4 maçın tamamında 90'ar dakika süre aldı. Toplam 360 dakika sahada kalan 24 yaşındaki futbolcudan sonra sağ kanatta görev yapan Arda Okan 359 dakika forma giydi. Arda, 2'nci haftadaki Fenerbahçe maçında 89'uncu dakikada oyundan alınıp yerini Taha'ya bıraktı. Orta sahada görev yapan Rhaldney 4 müsabakada 348 dakika görev yaptı. Golcü Janderson 309, ofansif orta saha Olaitan 281, stoper Godoi 135, orta saha Efkan 39, forvet Sabra da 35 dakika top koşturdu.