Göz-Göz’de rota Stewart

Süper Lig'de bu sezon Avrupa kupalarına katılmayı hedefleyen Göztepe, transferde çilek etkisi yaratacak bir isme kanca attı. Sarı-kırmızılı ekibin, İngiltere temsilcisi Southampton'dan İskoç golcü Ross Stewart için girişimlere başladığı öğrenildi. 29 yaşındaki forvetin güncel piyasa değeri yaklaşık 4 milyon Euro olarak gösterilirken, oyuncunun kulübüyle olan sözleşmesi Haziran 2026'ya kadar devam ediyor. Göztepe ve Southampton'ın hisselerini elinde bulunduran Sport Republic şirketi, takaslar yaparak takımlar arası transferler yapıyor. Bu doğrultuda oyuncunun kiralanmasının gündemde olduğu ifade edildi.

SOUTHAMPTON'DA TUTUNAMADI

Kariyerinde asıl çıkışını Sunderland'da yapan Stewart, 81 maçta 40 gol atmıştı. Southampton'a transfer olan İskoç futbolcu, aynı başarıyı yakalayamadı. Burada 21 maçta görev alan Stewart, 1 gol atabildi. Stewart, kanatlarda da oynayabilme özelliğiyle teknik direktör Stanimir Stoilov'un elini güçlendirecek bir opsiyon olarak öne çıkıyor. Göztepe yönetiminin, transferi önümüzdeki günlerde netleştirmeyi amaçladığı öğrenildi

AVRUPA'DAN DA TALİPLERİ VAR

ROSS Stewart Avrupa'dan da talipleri olan bir futbolcu. Almanya'dan Leipzig, Aaugsburg ve Union Berlin'in ve İspanya'dan Vallencano, Celta Vigo ve Alaves'in oyuncuyla ilgilendiği gelen bilgiler arasında. Bu durum transfer yarışını kızıştırırken, Göztepe'nin Sport Republic bağı sayesinde elinin güçlü olduğu vurgulanıyor. Stewart ise düzenli olarak forma giymek istiyor.

RUAN FORMA BEKLİYOR

GÖZTEPE'NİN sezon başında Brezilya ekibi Atletico-GO'dan transfer ettiği 30 yaşındaki orta saha oyuncusu Ruan, henüz sarı-kırmızılı forma ile resmi bir maça çıkamadı. Tecrübeli futbolcu, antrenmanlarda yüksek tempoyla çalışarak teknik ekibin gözüne girmeye çalışıyor. Ruan'ın hedefi ise, önümüzdeki hafta oynanacak Kayserispor karşılaşmasında görev alarak formayı kapmak. Brezilyalı oyuncunun özellikle orta sahadaki dinamizmiyle takıma katkı sağlayacağı düşünülüyor. Teknik direktör Stanimir Stoilov'un da Kayserispor maçında Ruan'a süre vermesi bekleniyor.