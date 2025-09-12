Göztepe’nin şov günü

Trendyol Süper Lig'in flaş ekiplerinden Göztepe, transferin son gününde hareketli saatler yaşıyor. Avrupa kupalarına katılma hedefi doğrultusunda kadrosunu güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılılar, aynı anda dört önemli ismi açıklamaya hazırlanıyor. Yönetimin gündeminde Galatasaray'dan ayrılması beklenen hücum oyuncusu Ahmed Kutucu, Beşiktaş'ın genç yeteneği Mustafa Hekimoğlu, Rennes forması giyen milli kaleci Doğan Alemdar ve yine Fransız ekibinde top koşturan orta saha oyuncusu Bertuğ Yıldırım bulunuyor. Schalke altyapısından yetişen, Avrupa'da edindiği tecrübenin ardından Türkiye'de Başakşehir ve Galatasaray formaları giyen Ahmed Kutucu, henüz 24 yaşında olmasına rağmen hücum hattında önemli bir deneyime sahip. Bitiriciliği ve enerjik oyun tarzıyla dikkat çeken genç forvet, Göztepe'nin skor üretme gücünü artıracak.

GÖZ-GÖZ'E GENÇ ORTA SAHA

Beşiktaş altyapısının gelecek vadeden isimlerinden Mustafa Hekimoğlu, kiralık formülüyle İzmir'e gelmeye hazırlanıyor. 21 yaşındaki futbolcu, orta sahada mücadeleci yapısı ve oyun disipliniyle biliniyor. Teknik ekibin özellikle yoğun fikstürde genç oyuncunun dinamizminden faydalanmayı planladığı öğrenildi.

Kayserispor'dan transfer olduğu Rennes'te gelişim gösteren 22 yaşındaki milli kaleci Doğan Alemdar, Göztepe'nin kalesine güven getirmeye hazırlanıyor. Yönetim, bu transferle uzun vadeli bir kaleci sorununu çözmeyi hedefliyor.

Hatayspor'da gösterdiği performans ile Rennes'e transfer olan Bertuğ Yıldırım da Göz-Göz'e imzalamasının an meselesi olduğu öğrenildi.

SABRA GİDECEK ARMSTRONG GELECEK

ŞU an kadrosunda 13 yabancı futbolcusu bulunan Göztepe'nin bir de yabancı santrfor alacağı öğrenildi. İngiltere Championship ekibi Bristol City forması giyen İrlandalı golcü Sinclair Armstrong'la prensipte anlaşma sağlayan Sport Republic şirketinin ufak pürüzlerin giderilmesinin ardından 22 yaşındaki forveti de resmen kadroya dahil edeceği belirtildi. 3 oyuncunun yanı sıra bir yabancı oyuncuyu daha renklerine bağlamaya çalışan Göztepe, yabancı kontenjanını açabilmek adına Ürdünlü 19 yaşındaki forvet İbrahim Sabra'yı kiralayabilecek. Sabra'nın kiralanması durumunda Juventus'un 21 yaşındaki Fas asıllı İsveçli sol beki Jonas Rouhi de yeni sezonda sarı-kırmızılı formayı giyecek.

GÖZ-GÖZ'DE IZZET FURKAN MALAK GİTTİ

GÖZTEPE'NİN gelecek vadeden oyuncusu İzzet Furkan Malak, İsveç temsilcisi IFK Haninge'ye kiralık olarak transfer oldu. Son olarak Southampton forması giyen Furkan, kalıcı olamamış ve Göztepe'ye geri dönmüştü.