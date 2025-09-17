Devlere karşı yüreğiyle

Süper Lig'de ikinci sezonunda Avrupa'yı hedefleyen Göztepe, yaz transfer döneminde yine düşük bütçe ile genç ve geleceğe dönük isimlere yatırım yaptı. Lige fırtına gibi başlayan sarı-kırmızılılar, 5 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik alırken şampiyon adayları Galatasaray ve Fenerbahçe'nin ardından namağlup üçüncü takım oldu. Cuma günü ligde Beşiktaş'ı konuk edecek olan Göz-Göz'ün düşük maaş bütçesi ile milyon Euro'larla oynayan Süper Lig ekipleri karşısında sezona yaptığı başlangıç takdir topladı. Sarı-kırmızılılar, yine Süper Lig'in en düşük bütçeli kulübü oldu. Sarı-kırmızılı ekibin maaş grafiğine bakıldığında en çok ücret alan isim Brezilyalı forvet oyuncusu Juan Silva oldu.

REKOR OSİMHEN VE DURAN'DA

Genç futbolcu İzmir ekibinden yıllık 700 bin Euro kazanıyor. Juan'ı 500 bin Euro ile Bokele, 380 bin Euro ile Lis, 340 bin Euro ile Furkan Bayır ve 310 bin Euro ile Ogün Bayrak, Heliton, Taha Altıkardeş ve Ahmet Ildız takip ediyor. En az maaş alan yabancı ise Nijeryalı Anthony Dennis olarak kayıtlara geçti. Altyapıdan takıma geçen yıl kazandırılan Dennis'in yıllık maaşı 110 bin Euro. Lige yeni yükselen takımlardan biri olan Karagümrük'ün en yüksek maaş alan oyuncusu 1 milyon 130 bin Euro ile Hırvat kaleci Ivo Grbic olurken, G.Saray'ın Napoli'den 75 milyon Euro'luk rekor bonservis bedeliyle renklerine bağladığı Vicor Osimhen ve F.Bahçe'nin yeni transferi Jhon Duran 18 milyon Euro yıllık maaş ile zirvede yer aldı.

SAMBACI GOL ORUCUNDA

Göztepe'nin yaz döneminde 900 bin Euro bonservis bedeliyle bonservisini aldığı Juan, 194 gündür gol atamıyor. Takımda geçen sezonda kiralık oynayan Brezilyalı son olarak geçen sezonun 26. haftasında Gürsel Aksel'de oynanan ve 2-2 berabere biten Samsunspor maçında ağları sarsmıştı. 23 yaşındaki forvet bir daha gol sevinci yaşayamadı. 194 gündür gol katkısı veremeyen Brezilyalı oyuncu, son olarak Kayserispor maçında gol atsa da ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

BEŞİKTAŞ UĞURU

Süper Lig'de 6'ncı haftanın açılış maçında cuma günü Gürsel Aksel Stadı'nda Beşiktaş'ı konuk edecek Göztepe, geçen sezon olduğu gibi yine rakibine üstünlük sağlamayı hedefliyor. 2024-25 sezonunda Beşiktaş'a Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda geçit vermeyen sarı-kırmızılılar tüm hesaplarını galibiyet üzerine yaptı. Beşiktaş'ı geçen yıl sezonun ilk yarısında İstanbul'da 4-2 yenen Göztepe, kupa çeyrek finalinde de deplasmandan zaferle ayrıldı. Beşiktaş'ı sahasında 3-1 yenerek kupada adını yarı finale yazdıran Göztepe, ligde ikinci yarıda İzmir'de ev sahibi olduğu maçtan da 1-1 berabere ayrıldı. Bu sezona da iddialı bir giriş yapan Göztepe, 5 maçta yenilgi yüzü görmedi. Deplasmanlarda Çaykur Rizespor'u 3-0, Fatih Karagümrük'ü de 2-0 yenen Göz-Göz, Kayserispor deplasmanından da 1-1 eşitlikle ayrılıp 1 puanı kaptı. Göztepe evindeki 2 karşılaşmadan ise beraberlikle ayrıldı.

KRİTİK MAÇIN BİLETLERİ SATIŞA ÇIKTI

GÖZTEPE'NİN sahasındaki Beşiktaş maçının bilet fiyatları da belli oldu. 1'inci kategori 6 bin 500, 2'nci kategori 5 bin 500, 3'üncü kategori 2 bin 750, 4'üncü kategori 2 bin, 5'inci ve 6'ncı kategori bin 500, misafir tribünü ise bin 950 TL olarak belirlendi. Mücadelenen yine kapalı gişe oynanması bekleniyor