Galatasaray evinde hata yapmadı: Göztepe üzgün!

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 10. Haftasında sahasında Göztepe ile karşılaştı. RAMS Park'ta oynanan maçı Cimbom 3-1 kazandı.

Sarı-kırmızılı takıma galibiyeti getiren golleri 19. dakikada Osimhen, 63. dakikada Sara ve 66. dakikada Icardi kaydetti. Göztepe'nin tek golü 6. dakikada Efkan'dan geldi.

KIRMIZI KART ÇIKTI

Göztepe'de Bokele, 30 ve 42. dakikadalar da gördüğü kartlar sonrası oyun dışında kaldı.

Bu sonucun ardından Galatasaray, puanını 28'e çıkardı ve namağlup liderliğini sürdürdü. Göztepe ise 16 puanda kaldı. Cimbom, ligin bir sonraki haftasında Trabzonspor'u konuk edecek.

SANCHEZ CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Galatasaray'ın Kolombiyalı stoperi Davinson Sanchez, Göztepe maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Sanchez, Trabzonspor maçında forma giyemeyecek.

TORREİRA, TAKIM ARKADAŞLARIYLA GÖRÜŞTÜ

Babasının rahatsızlığı nedeniyle ülkesine giden Lucas Torreira, maç öncesi takım arkadaşlarıyla görüntülü görüşme gerçekleştirdi.

Tecrübeli futbolcunun ısınma için sahaya çıkmayı bekleyen takım arkadaşlarıyla görüntülü görüşerek hem başarı dilediği hem de galibiyet beklediğini söylediği öğrenildi. Galatasaraylı futbolcuların da Torreira'ya galibiyet sözü verdiği bildirildi.