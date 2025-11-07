Göztepe’ye yeni sambacı geliyor

Trendyol Süper Lig'de sezona iyi başlayan Göztepe, kadrosundaki eksikleri tamamlamak için ara transfer döneminde harekete geçecek. Sarı-kırmızılılar, Portekiz Ligi ekiplerinden Rio Ave'de forma giyen 23 yaşındaki Brezilyalı forvet Andre Luiz Inacio da Silva'ya kanca attı. Göz- Göz'ün scout ekibi, genç yıldızı transfer listesine eklerken, ara transfer döneminde Portekiz kulübünün kapısının çalınması bekleniyor. 2002 doğumlu futbolcu, bu sezon 10 maçta 4 gol ve 4 asistlik bir performans sergiledi. 1.87 boyundaki sol ayaklı hücumcunun kanatlarda da oynayabiliyor olması İzmir ekibinin ilgisini çeken bir diğer özellik.

SUNDERLAND DEVREDE

Brezilyalı oyuncunun piyasa değeri 2.5 milyon Euro civarında. Premier Lig takımlarından Sunderland'in de genç forvet için nabız yokladığı öğrenildi. Göztepe'nin Sport Republic işbirliğiyle transferde elini hızlı tutması bekleniyor. Flamengo altyapısından yetişen ve Ocak ayında Estrela Amadora'dan Rio Ave'ye 2.2 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olan Andre'nin Portekiz kulübüyle sözleşmesi 2029'a kadar devam ediyor.