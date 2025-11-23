  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
Göztepe-Kocaelispor | CANLI ANLATIM

Göz-Göz, Gürsel Aksel Stadı’nda Kocaeli’yi ağırlıyor. Sarı-kırmızılılar, Kocaelispor'u da mağlup ederek bu sezon ilk kez üçte üç yapmanın peşinde. Maçın canlı anlatımını yeniasir.com.tr'den takip edebilirsiniz.

Göztepe, milli aranın ardından 13'üncü hafta karşılaşmasında Kocaelispor'u konuk ediyor. Gürsel Aksel Stadı'nda oynanan müsabakada Ali Yılmaz düdük çalıyor.

SERİYİ SÜRDÜRMEK İSTİYOR

Sarı kart cezası olan sağ kanat Arda Okan ise bu maçta forma giyemeyecek. Karşılaşmanın bilet fiyatları 1'inci kategori 5 bin, 2'nci kategori 4 bin, 3'üncü kategori 2 bin, 4'üncü kategori bin 400, 5'inci ve 6'ncı kategori 600 TL olarak belirlendi. Göztepe son iki maçında evinde Gençlerbirliği'ni 1-0, deplasmanda Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup etmişti. Sarı-kırmızılılar, Kocaelispor'u da mağlup ederek bu sezon ilk kez üçte üç yapmanın peşinde.

STANİMİR STOİLOV'DAN OYUNCULARA UYARILAR

GÖZTEPE Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, zorlu Kocaelispor müsabakası öncesi oyuncularını uyardı. Bulgar Teknik Adam, rakiplerinin son haftalarda çıkışa geçtiğini belirterek öğrencilerine rehavet uyarısı yaptı. Kocaelispor'un Galatasaray karşısında aldığı maçın görüntülerini oyuncularına izleten deneyimli teknik direktör, rakibin yaptıklarını ve yapamadıklarını oyuncularına ezberletti. Stoilov'un futbolcularına istedikleri Avrupa bileti yolunda dev bir adım atacaklarına inandığını belirtti.

