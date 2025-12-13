Göztepe'de yeni aday El Idrissy

İzmir ekibinin, Fransa Ligue 2 ekiplerinden Troyes'te forma giyen 26 yaşındaki santrafor Mounaim El Idrissy ile temas kurduğu ve ilk görüşmelerin olumlu geçtiği belirtildi. Kulüpten sızan bilgilere göre Göztepe kurmayları, sözleşmesi Haziran 2026'da sona erecek olan golcü oyuncu için kısa süre içinde resmi girişimlere başlamayı planlıyor. Teknik ekibin de Idrissy'nin oyun tarzını ve fiziksel özelliklerini kadroya uygun bulduğu, bu nedenle transferin gerçekleşmesi konusunda oldukça istekli olduğu vurgulandı.

SÜPER LİG'DE OYNAMAK İSTİYOR

Hücum presi, bitiriciliği ve mücadeleci yapısıyla tanınan oyuncunun, ligde yaşadığı zorlu sürece rağmen istikrarlı bir görüntü çizmesi, Göztepe'nin ilgisini artırdı. Idrissy'nin de kariyerine yeni bir meydan okuma eklemek istediği ve Süper Lig'de forma giymeye sıcak baktığı gelen bilgiler arasında. Kariyerinde bir dönem Belçika temsilcisi Kortrijk'te de görev yapan oyuncu, fizik gücü ve çok yönlü hücum özellikleriyle tanınıyor. Sarı-kırmızılı kulüp yönetiminin, şartların oluşması hâlinde devre arasında kadroyu güçlendirmek adına bu transferi bitirmeyi hedeflediği ifade ediliyor.