Sarı-kırmızılılarda savunmacılara tam not

Süper Lig'de sezonun ilk yarısında kalesinde sadece 9 gol gören Göztepe, savunmada büyük başarı yakaladı. Teknik direktör Stanimir Stoilov'un 3'lü savunma sisteminde görev alan Heliton, Bokele, Godoi, Taha ve Furkan yüksek performans sergiledi. Brezilyalı Heliton, 17 maçın tamamında 90 dakika oynayarak savunmanın sigortası oldu. Kamerunlu Bokele 16 maçta forma giyip 1 gol attı. Godoi ise sakatlığına rağmen 11 maçta etkili performans ortaya koydu. Yerli stoperler Taha Altıkardeş ve Furkan Bayır da takıma katkı sağladı. Taha, 17 maçta 819 dakika oynayıp 1 gol kaydederken, Furkan 9 maçta 339 dakika süre alarak önemli bir alternatif oldu.