Göztepe’de rota Moraes

Trendyol Süper Lig'de sezonun ilk yarısını 4. sırada tamamlayarak dikkat çeken Göztepe'de transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Sarı-kırmızılı ekip, ikinci yarıda da üst sıralardaki iddiasını sürdürmek ve kadro derinliğini artırmak adına önemli hamleler yapmaya hazırlanıyor. Bu doğrultuda İzmir temsilcisinin gündemine Brezilyalı bir sol bek geldi. Göztepe'nin, Brezilya Serie B ekiplerinden Operario forması giyen 28 yaşındaki sol bek Moraes için devreye girdiği öğrenildi. Bonservisi Goias EC'de bulunan tecrübeli oyuncunun sözleşmesinin Kasım ayında sona erecek olması, transferde Göztepe'nin elini güçlendiren önemli bir detay olarak öne çıkıyor. Sarı-kırmızılı yönetimin, uygun şartların oluşması halinde kısa süre içerisinde resmi temaslara başlaması bekleniyor.

ALEX FAKTÖRÜ DEVREDE

Transfer sürecinde dikkat çeken önemli bir ayrıntı ise Operario'nun teknik direktörlüğünü Alex de Souza'nın yapıyor olması. Fenerbahçe efsanesi olan ve Türkiye'yi yakından tanıyan Alex de Souza'nın, Moraes'in kariyerinde yeni bir adım atması için Süper Lig'i önemli bir fırsat olarak gördüğü ifade ediliyor. Türk futbolunun yapısını ve lig rak dinamiklerini iyi bilen Alex'in, oyuncusuna Göztepe seçeneğini olumlu bir hamle olarak anlattığı belirtiliyor. Öte yandan Göztepe'nin teknik direktörü Stanimir Stoilov'un da Moraes transferine onay verdiği öğrenildi. Deneyimli çalıştırıcının, Brezilyalı sol bekin hem savunma disiplini hem de hücuma katkı sağlayan oyun yapısının takıma önemli bir katkı sunacağını düşündüğü ifade ediliyor.

AVRUPA'YI İSTİYOR

Moraes'in Avrupa'daki bir ligde forma giyme fikrine sıcak baktığı, Göztepe yönetiminin ise bonservis ve maaş şartlarını zorlayarak transferi sonuçlandırmak istediği gelen bilgiler arasında yer alıyor.