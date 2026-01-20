Göztepe tam gaz devam!

Göztepe, ligde kaldığı yerden devam ediyor. İlk yarıyı art arda iki galibiyetle tamamlayan İzmir temsilcisi, ikinci devreye de iyi bir başlangıç yaptı. Sahasında Çaykur Rizespor'u ağırlayan sarı-kırmızılılar, güçlü rakibini 3-1 mağlup ederek çıkışını sürdürdü. Bu galibiyetle puanını 35'e yükselten Sarı-kırmızılı ekip, en yakın takipçisi Beşiktaş ile arasındaki 3 puanlık farkı korurken, 6. ve 7. sırada yer alan Başakşehir ile Samsunspor'a karşı da 9 puanlık üstünlük sağladı.

İÇ SAHADAKİ 5. GALİBİYET

Bu sezon taraftarı önünde etkili bir performans sergileyen Göztepe, Çaykur Rizespor galibiyetiyle birlikte iç sahadaki beşinci zaferini elde etti. Geride kalan dört maçta üç beraberlik ve bir mağlubiyet alan sarı-kırmızılılar, evinde toplayabileceği 27 puanın 18'ini hanesine yazdırarak bu alanda ligin en başarılı ekipleri arasına girdi. Bu süreçte rakip ağları 12 kez sarsan İzmir temsilcisi, kalesinde ise yalnızca 4 gol gördü.

YENİ TRANSFERLER İLK RESMİ MAÇLARINA ÇIKTI

Göztepe'nin devre arasında kadrosuna dahil ettiği Jeferson ile Guilherme Luiz, Çaykur Rizespor karşılaşmasıyla birlikte sarı-kırmızılı formayla ilk resmi maçlarına çıktı. Jeferson, 69. dakikada Janderson'un yerine oyuna girerken, Guilherme Luiz ise 85. dakikada Juan'ın yerine sahaya çıktı. Böylece iki yeni forvet de forma şansı buldu. Bir diğer transfer Antunes ise sakatlığı nedeniyle mücadeleyi tribünden takip etti.

İKİ SAVUNMACI DA CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Gelecek hafta Fenerbahçe ile deplasmanda karşılaşacak Göztepe'de, takımın değişilmez defans oyuncularından Heliton ve Bokele, Çaykur Rizespor maçında sarı kart görerek cezalı duruma düştü. Malcom Bokele, 45+2. dakikada, Heliton ise 67. dakikada kart görerek Fenerbahçe karşılaşmasında forma giyemeyecek duruma geldi. Stanimir Stoilov da basın toplantısında bu duruma değinerek, "Sürekli forma giyen iki oyuncumuzun cezalı duruma düşmesi üzücü. Yine de kadromuzda başka stoperlerimiz var ve bu durum, kendilerini göstermeleri için onlara bir fırsat doğuracak. Futbolda bunlar olabiliyor" ifadelerini kullandı.