Arda Okan’a Aslan markajı

Fenerbahçe maçındaki performansıyla alkış alan Göztepe'nin yıldız adaylarına transfer ilgisi sürüyor. Kısa bir süre önce sarı-kırmızılı ekibin orta saha oyuncusu Anthony Dennis'e talip olan Süper Lig lideri Galatasaray, bu kez savunma oyuncusu Arda Okan Kurtulan'ı gündemine aldı. Galatasaray'ın 23 yaşındaki futbolcu ile ciddi olarak ilgilendiği ifade ediliyor. Ancak sarı-kırmızılı İzmir ekibi, genç sağ bekini sezon sonuna kadar bırakmak istemiyor. Sağ bekte ve orta sahanın sağında da görev yapabilen Arda Okan, yaz transfer döneminde imza attığı Göztepe'de 18 maça çıktı ve 3 gol, 1 asistlik performans ortaya koydu.