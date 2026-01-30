Göztepe'de Gaucho sesleri

Sarı-kırmızılı ekibin, hücum hattını güçlendirmek amacıyla Brezilya Serie B takımlarından Operario-PR forması giyen 24 yaşındaki santrfor Leo Gaucho'yu gündemine aldığı öğrenildi. İzmir temsilcisinin Gaucho için temasların başlamasının an meselesi olduğu ifade ediliyor. Profesyonel kariyerine Brezilya'nın köklü kulüplerinden Santa Cruz'un U20 takımında başlayan Leo Gaucho, daha sonra Decisao FC, Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Dibba Al-Hisn, Letonya'da RFS, Spartaks ve Valmiera, Endonezya'da Borneo FC formalarını giydi. 2024-2025 sezonunda Türkiye'ye gelerek Gençlerbirliği kadrosunda da görev yapan Brezilyalı oyuncu, farklı liglerde edindiği tecrübeyle dikkat çekiyor.

GÖZ-GÖZ'ÜN PROFİLİNE UYGUN

Bu sezon başında Operario-PR'ye transfer olan Gaucho, Brezilya Serie B'de çıktığı 16 maçta 5 gol kaydederek takımının hücum silahlarından biri oldu. 1.87 boyundaki santrfor, güçlü fiziği, hava toplarındaki etkinliği ve ceza sahası içindeki bitiriciliğiyle öne çıkarken, Göztepe'nin profiline uygun olduğu belirtildi. Gaucho'nun sözleşmesi devam etse de kariyerinde yeni bir adım atmak istediği ve Avrupa'da forma giymeye sıcak baktığı öğrenildi.