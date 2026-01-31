Göztepe atakta: Musah Mohammed mi gelecek?

2022- 2023 sezonundan bu yana yeşil-beyazlı ekibin formasını giyen Mohammed, özellikle dinamizmi, ikili mücadelelerdeki direnci ve top kazanma becerisiyle teknik heyetlerin dikkatini çekiyor. Göztepe teknik heyetinin, orta sahada hem savunma hem de geçiş oyununda etkili olabilecek bir profil aradığı ve Musah Mohammed'in bu yapıya uygun bir oyuncu olarak değerlendirildiği öğrenildi. Sarı-kırmızılı yönetimin, Bodrum FK ile temas kurarak transfer şartlarını yoklamayı planladığı ifade ediliyor.