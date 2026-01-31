Göztepe atakta: Musah Mohammed mi gelecek?

Trendyol Süper Lig'de bu sezon ortaya koyduğu istikrarlı performansla dikkatleri üzerine çeken Göztepe, transfer çalışmalarına hız verdi. Sarıkırmızılıların, orta saha rotasyonunu güçlendirmek adına Bodrum FK forması giyen 24 yaşındaki Ganalı futbolcu Musah Mohammed'i gündemine aldığı öne sürüldü.
2022- 2023 sezonundan bu yana yeşil-beyazlı ekibin formasını giyen Mohammed, özellikle dinamizmi, ikili mücadelelerdeki direnci ve top kazanma becerisiyle teknik heyetlerin dikkatini çekiyor. Göztepe teknik heyetinin, orta sahada hem savunma hem de geçiş oyununda etkili olabilecek bir profil aradığı ve Musah Mohammed'in bu yapıya uygun bir oyuncu olarak değerlendirildiği öğrenildi. Sarı-kırmızılı yönetimin, Bodrum FK ile temas kurarak transfer şartlarını yoklamayı planladığı ifade ediliyor.
Musah Mohammed'in 2028'e kadar sözleşmesinin bulunması, olası bir transferde Bodrum FK'nın bonservis beklentisini yükselten önemli bir unsur olarak öne çıkıyor.
4 YENİ İSİM KATILDI
Bodrum cephesinin, oyuncunun performansı ve yaşı göz önüne alındığında cazip bir teklif gelmeden ayrılığa sıcak bakmayacağı belirtiliyor. Sarıkırmızılılar ara transfer döneminde şimdiye kadar 4 futbolcuya imza attırdı. Guilherme Luiz, Jeh, Alexis Antunes ve Şamil Öztürk sarı-kırmızılı ekibin kadrosunda katılan yeni yıldız adayları olarak dikkat çekti.