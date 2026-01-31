Göztepe’de rakip K.Gümrük

Trendyol Süper Lig'de Avrupa hedefiyle yoluna emin adımlarla devam eden Göztepe, bugün saat 20.00'de Fatih Karagümrük ile karşılaşacak.

ISONEM Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada Ömer Tolga Güldibi düdük çalacak. Göztepe'de kart cezasını tamamlayan Heliton ve Bokele'nin forma giymesi beklenirken, Fenerbahçe karşılaşmasında hastalığı nedeniyle oynayamayan Dennis'in de iyileştiği ve kadroda olacağı ifade edildi. Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, Avrupa hedefi için kayıp istemediğini belirterek, "Takımıma güveniyorum. Fenerbahçe karşılaşmasında iyi reaksiyon verdik. Bu oyunumuzu her maç sergileyerek hedefimize ulaşmak istiyoruz" ifadelerini kullandı. Göztepe yönetiminin bilet fiyatlarında indirime gitmesinin ardından Karagümrük mücadelesine ilgi arttı. Yoğun ilgi sonrası biletler tükenme noktasına geldi.