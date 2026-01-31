Ruan Teixeira Sakarya’ya gitti

Göztepe'nin sezon başında Brezilya Serie B ekiplerinden Atl. Goianiense'den kadrosuna kattığı 30 yaşındaki sağ bek Ruan Teixeira, Sakaryaspor'la sözleşme imzaladı. Tecrübeli futbolcunun transferi Sakarya ekibi tarafından resmen duyurulurken, anlaşmanın detaylarına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Sarı-kırmızılı formayla beklentilerin altında kalan ve istikrarlı bir forma şansı bulmakta zorlanan Ruan, Göztepe'de geçirdiği kısa sürede sınırlı sayıda maçta görev aldı. Teknik heyetin raporu doğrultusunda oyuncuyla karşılıklı anlaşarak yollarını ayıran İzmir temsilcisi, kadro planlamasında değişikliğe gitme kararı aldı. Ruan Teixeira'nın Birinci Lig'deki tecrübesi ve fizik gücüyle Sakaryaspor'a katkı sağlaması bekleniyor.