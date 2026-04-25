Kır zinciri Göz-Göz

Trendyol Süper Lig'de Avrupa ısrarından vazgeçmeyen Göztepe, bugün saat 20.00'de Antalyaspor ile kozlarını paylaşacak. ISONEM Park Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak karşılaşmada Oğuzhan Çakır düdük çalacak. Ligde 48 puanla 6. sırada yer alan İzmir temsilcisi, son haftalara girilirken kritik bir virajı dönmek üzere. Son 5 iç saha maçında galibiyet yüzü göremeyen sarıkırmızılılar, bu kötü seriyi taraftarı önünde sonlandırarak yeniden çıkışa geçmeyi hedefliyor. Son olarak 31 Ocak'ta Fatih Karagümrük'ü mağlup eden Göz-Göz, o tarihten bu yana Gürsel Aksel'de 3 puana ulaşamadı. Avrupa kupalarına katılma yarışında iddiasını sürdürmek isteyen İzmir ekibi, Antalyaspor karşısında hata yapmadan sahadan galibiyetle ayrılmanın hesaplarını yapıyor.

GÖZTEPE'DE 5 EKSİK VAR

Göztepe'de sakatlıkları nedeniyle sezonu kapatan Furkan Bayır ile kaptan İsmail Köybaşı'nın yanı sıra kart cezalısı Heliton, Miroshi ve Dennis'in yokluğu teknik heyeti düşündürüyor. Antalyaspor'da ise kart cezalısı Samuel Ballet ile Veysel Sarı dışında eksik veya sakat bulunmuyor. Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov ise karşılaşma öncesinde, "Artık hata payının kalmadığı haftalardayız. Her maç bizim için final niteliğinde. Oyuncularım bunun bilincinde ve sahaya bu ciddiyetle çıkacaklar. Avrupa hedefimizi sonuna kadar kovalamak istiyoruz. Bunun için iç sahada yeniden kazanma alışkanlığı yakalamamız gerekiyor" dedi.