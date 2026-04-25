Taraftar yoğun ilgi gösterdi

Bugün Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek Göztepe'de taraftarlar maça büyük ilgi gösterdi. Ligde son haftalara girilirken Avrupa hedefini sürdürmek isteyen sarıkırmızılı ekipte, bu kritik mücadele öncesi tribünler dolma noktasına geldi.

Avrupa kupalarına katılma yolunda büyük önem taşıyan mücadelede Göztepe'nin en büyük kozlarından biri yine taraftarı olacak. Özellikle iç sahada yarattığı atmosferle rakiplerine zor anlar yaşatan İzmir temsilcisi, Antalyaspor karşısında da tribün desteğini arkasına alarak sahadan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Karşılaşmanın bilet fiyatları ise 1'inci kategori 4 bin 250 TL, 2'nci kategori 3 bin TL, 3'üncü kategori bin 750 TL, 4'üncü kategori 950 TL, 5'inci ve 6'ncı kategori 500 TL, misafir tribünü ise 650 TL olarak açıklandı.