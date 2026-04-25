Üç oyuncuya fırsat doğdu

Ev sahibi Göztepe'de sarı kart cezaları nedeniyle Brezilyalı stoper Heliton ile orta saha oyuncuları Dennis ve Miroshi forma giyemeyecek. Bu eksikler, üç isim için önemli bir fırsat doğurdu. Savunmada Taha Altıkardeş'in ilk 11'de başlaması beklenirken, orta sahada ise Antunes ve Krastev'in Dennis ve Miroshi'nin yerine görev alması öngörülüyor. Bu oyuncular, kendilerini göstermek adına kritik bir şans yakalayacak. Özellikle orta sahada oyun temposu ve mücadele gücünün nasıl şekilleneceği merak konusu olurken, yapılacak katkı takımın genel performansını doğrudan etkileyebilir. Bu fırsatı iyi değerlendiren oyuncuların kalan haftalarda daha fazla süre bulması bekleniyor.