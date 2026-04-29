Haberler Göztepe TRABZONSPOR - GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Süper Lig’de heyecan hız kesmeden devam ederken, Trabzonspor sahasında Göztepe’yi ağırlamaya hazırlanıyor. Kritik mücadelede iki ekip de sahadan 3 puanla ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Peki Trabzonspor-Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

Trabzonspor ile Göztepe arasındaki Süper Lig karşılaşması öncesi maç ne zaman, saat kaçta? soruları merakla araştırılmaya başlandı. İşte Trabzonspor-Göztepe maçı hakkında merak edilen detaylar...

MAÇ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kıyasıya mücadele 2 Mayıs 2026 Cumartesi günü gerçekleşecek olup saat 20.00'de başlayacak.

HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Zorlu mücadele, futbolseverler tarafından beIN Sports ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.

MAÇ NEREDE OYNANACAK?

Karşılaşma, Trabzonspor'un iç saha maçlarına ev sahipliği yapan Papara Park Stadyumu'nda oynanacak.

Deplasman ekibi Göztepe ise zorlu Trabzon deplasmanından puan ya da puanlarla dönerek çıkışını sürdürmenin peşinde.

MUHTEMEL 11'LER

TRABZONSPOR:
Onana, Pina, Nwaiwu, Savic, Mustafa Eskihellaç, Folcarelli, Oulai, Muçi, Zubkov, Agusto, Onuachu

GÖZTEPE:
Lis, Arda Okan Kurtulan, Allan, Taha Altıkardeş, Cherni, Bokele, Mohammed, Krastev, Antunes, Juan, Janderson

