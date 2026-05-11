Göztepe fırtınası

STANİMİR STOİLOV: İLERLEDİK VE GELİŞTİK

Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, Gaziantep FK galibiyetinin ardından kulüp olarak geçen seneyi aşan bir performans sergilediklerini söyledi. "Galibiyeti hak ettiğimizi düşünüyorum. Bugün puan tabelasına baktığınızda Göztepe kulübü ve ailesi olarak geçen seneye göre 2 adım öne çıktığımız ı ve ilerlediğimizi söyleyebilirim" diyen tecrübeli teknik adam, "Geçen yıl 8'inci olarak ligi tamamlamıştık. Bu yıl ise 5'inci veya 6'ncı olarak tamamlayacağız. Bu bizim adımıza gerçekten çok değerli ve bu şunu gösteriyor ki kulüp olarak ilerledik ve geliştik. Geçen seneye göre daha fazla puan topladık. Tüm Göztepe ailesi olarak bu ilerlemeyi ve gelişmeyi gösteriyoruz. Sadece ben ya da oyuncular değil, hep beraber taraftarlarımız, tüm kulüp olarak bunu başardık ve bundan dolayı mutlu olmalıyız" diye konuştu.

