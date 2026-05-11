Göztepe fırtınası

Süper Lig'de sezonun son iç saha maçında taraftarlarının müthiş desteğiyle Gaziantep Futbol Kulübü'nü 2-1 mağlup eden Göztepe final haftası öncesinde 55 yıl sonra Avrupa kupalarına katılma umudunu sürdürdü.
Isonem Park Gürsel Aksel Stadı'nda sarı-kırmızılı taraftarların efsane tribün desteğiyle sahaya çıkan Göz-Göz finali muhteşem yaptı. Avrupa için yarıştığı rakibi Başakşehir'in Samsunspor'u 3-0 yendiği haftada hata yapmayan İzmir temsilcisi kritik galibiyetle 55 puana ulaşıp, rakibinin 1 puan önünde beşinci sıradaki yerini korudu. Son hafta Samsunspor deplasmanına çıkacak sarı-kırmızılı ekip kazanıp ligi beşinci bitirmeye çalışacak. Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finale çıkan lig üçüncüsü Trabzonspor kupayı alırsa Göztepe'ye yarım asırdan daha uzun bir süre sonra Avrupa kapısı açılacak.
UEFA'DA YARI FİNAL OYNAMIŞTI
Efsane kadrosuyla 1964-1971 yılları arasında 6 sezon Avrupa kupalarında ülkemizi temsil eden Göztepe, 1968-69 sezonunda Fuar Şehirleri Kupası'nda (UEFA Avrupa Ligi) yarı final oynayarak bu başarıya ulaşan ilk Türk takımı olmuştu. Taraftarına bu sezon evinde oynadığı son maçta galibiyetle veda eden Göztepe bitiş düdüğünün ardından saha içinde büyük sevinç yaşadı. Göztepeli tüm futbolcular ve teknik heyet uzun süre saha içinde galibiyeti taraftarlarıyla birlikte ışık gösterileri ve şarkılarla kutladı. Ayrıca Göztepe'de 2023-2024 sezonunun ortasından itibaren görev yaparak 1'inci Lig'den Süper Lig'e taşıdığı takımını Avrupa yarışına ortak eden teknik direktör Stanimir Stoilov Gaziantep FK karşılaşmasıyla kulübün efsaneleri arasına geçti. Bulgar teknik adam Gaziantep ekibi karşısında Göztepe'nin başında 100'üncü resmi maçına çıktı. Göztepe sosyal medya hesabından tarihimizde, Efsane Teknik Direktörümüz Adnan Süvari'nin ardından bu başarıya ulaşan hocamız Stanimir Stoilov'a bugüne kadar verdiği ve gelecekte vereceği tüm emekler için teşekkür ediyoruz. Nicelerine komutan" paylaşımı yaptı.
JEFERSON KENDİNİ GÖSTERDİ
Göztepe'nin ara transfer döneminde Brezilya'nın Ponte Preta takımından kadrosuna dahil ettiği ve zaman zaman eleştirilen Jeferson (Jeh), dün sahneye çıkarak kendini kanıtladı. Janderson'un sakatlığında 6 maç sonra ilk 11'e dönen Jeferson, Abena'nın kendi kalesine attığı golün asistini yaparken, skor 1-1'e gelmesinin ardından güzel bir kafa golüyle takımına galibiyeti getirdi. Göztepeli futbolcular, ilk golün ardından aşil tendonundan sakatlanarak sezonu kapatan Krastev'in formasını açarak takım arkadaşına destek verdi.
STANİMİR STOİLOV: İLERLEDİK VE GELİŞTİK
Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, Gaziantep FK galibiyetinin ardından kulüp olarak geçen seneyi aşan bir performans sergilediklerini söyledi. "Galibiyeti hak ettiğimizi düşünüyorum. Bugün puan tabelasına baktığınızda Göztepe kulübü ve ailesi olarak geçen seneye göre 2 adım öne çıktığımız ı ve ilerlediğimizi söyleyebilirim" diyen tecrübeli teknik adam, "Geçen yıl 8'inci olarak ligi tamamlamıştık. Bu yıl ise 5'inci veya 6'ncı olarak tamamlayacağız. Bu bizim adımıza gerçekten çok değerli ve bu şunu gösteriyor ki kulüp olarak ilerledik ve geliştik. Geçen seneye göre daha fazla puan topladık. Tüm Göztepe ailesi olarak bu ilerlemeyi ve gelişmeyi gösteriyoruz. Sadece ben ya da oyuncular değil, hep beraber taraftarlarımız, tüm kulüp olarak bunu başardık ve bundan dolayı mutlu olmalıyız" diye konuştu.