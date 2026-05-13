Dev gelirin yolu Avrupa’dan geçiyor

Son iki sezona Avrupa iddiasıyla başlayan Göztepe, adını 5'inci sıraya yazdırırsa TFF tarafından kulüplere dağıtılacak sıralama ve ekstra primlerden 45.9 milyon TL'yi kasasına koyacak. Göz-Göz, 6'ncı olursa 23.3 milyon TL'nin sahibi olacak.

Göztepe, UEFA Konferans Ligi'ne kaldığı takdirde de geçtiği her eleme başına ciddi rakamlar elde edecek. Konferans Ligi'ne 2'nci turda başlayacak Göztepe turu geçerse ilk etapta 350 bin Euro alacak. Lige katılması için 3 eleme geçmek zorunda olan Göztepe, üçüncü ön eleme için 500 bin, playoff turu için 750 bin Euro daha kazanacak. Göztepe grup aşamasına kalırsa 2 milyon 940 milyon Euro ayak bastı parası alacak. Ayrıca Göztepe grup aşamasında maç başı galibiyet parası olarak 500 bin, maç başı beraberlik parası için de 166 bin Euro'nun sahibi olacak.