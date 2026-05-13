Göztepe Dış sahada kendini aştı

Göztepe, bu sezon Trendyol Süper Lig'de dış sahadaki performansıyla dikkat çekiyor. Geçtiğimiz sezon deplasmanda 3 galibiyet alarak 14 puan toplayan İzmir ekibi, bu sezon ise bu performansını büyük ölçüde artırdı.

Sarı-kırmızılılar, Samsunspor ile oynanacak deplasman maçı öncesinde 6 galibiyetle 24 puana ulaştı ve böylece geçtiğimiz sezona göre dış sahada 10 puanlık artış yakaladı. Bir maç eksiği bulunmasına rağmen elde edilen bu sonuçlar, takımın deplasman performansındaki yükselişi ortaya koydu. Stanimir Stoilov yönetimindeki Göztepe, Samsunspor karşılaşmasından da galibiyetle ayrılarak hem Avrupa hedefini sürdürmeyi hem de dış sahadaki başarılı grafiğini devam ettirmeyi hedefliyor.

