Göz-Göz’e Sırp golcü

Bu sezon Süper Lig'in flaş takımlarından olan Göztepe , yaz transfer dönemi öncesi forvet hattını güçlendirmek için çalışmalarına devam ediyor. Sarı-kırmızılılar İngiltere Championship ekiplerinden Millwall'un 21 yaşındaki golcüsü Mihailo Ivanovic'i transfer listesine aldı.

29 Kasım 2004 doğumlu, 1.91 metre boyundaki Sırp santrforun son iki sezonda İngiliz ekibinde 22 golü bulunuyor. Piyasa değeri 7 milyon Euro seviyesinde olan Ivanovic'i çok isteyen Göz-Göz teknik ekibi, sezonun sona ermesinin ardından harekete geçmeyi planlıyor. İzmir ekibinin, bu sezon Avrupa kupalarına katılma hakkı kazanırsa, genç santrforu kadroya katmak için önemli bir bütçenin ayıracağı öğrenildi.