Örnek model: Göztepe

ROMULO ÖRNEĞİ FARK YARATTI

Bunun en büyük örneklerinden biri olan Romulo Cardoso'dan yaklaşık 25 milyon Euro gelir elde eden İzmir ekibi, bu kaynağı hem transferlerde hem de tesisleşmede kullanarak geleceğe yatırım yaptı. Basketbola 20 sene sonra dönen Göz-Göz, mütevazı bütçe ve genç oyuncularla yarı finalfinal mücadelesi vererek kısa sürede ligin dikkat çeken ekiplerinden biri oldu. U14 ve U16 takımları ise Türkiye Şampiyonası'na katılma hakkı kazandı. Voleybolda Sultanlar Ligi'ndeki ilk sezonunda ligde kalmayı başaran sarı-kırmızılı ekip, yeni sezon öncesinde şubeyi Bulgar çalıştırıcı Radoslav Arsov'a emanet etti. Midi, küçük, yıldız ve genç takımlar Türkiye Şampiyonası bileti alırken, midi, küçük ve yıldız ekipleri sezonu namağlup tamamladı. Ayrıca Eflin Toraman, Sude Benli, Duru Zeren ve geçtiğimiz sezon yükselen Melis Erdoğan ile altyapıdan A takıma dört oyuncu kazandırıldı.



MEHMET SEPİL: GELECEĞİ İNŞA EDİYORUZ

Göztepe Onursal Başkanı Mehmet Sepil; "Biz Göztepe'nin tüm branşlarında günü kurtaran değil, geleceği inşa eden bir anlayışla hareket ediyoruz. Bugün artık modern sporlarda başarının yalnızca transfer yapmakla değil; doğru karaktere, doğru profile ve kulübün kültürüne uygun sporcuları bir araya getirmekle mümkün olduğuna inanıyoruz. Bu nedenle yeni bir sistem oluşturduk. Doğru yatırımları, doğru sporcularla buluşturarak hem sportif başarıyı hem de kulübümüzün uzun vadeli geleceğini birlikte planlıyoruz. Amacımız kısa vadeli heyecanlarla hareket eden bir yapı kurmak değil; ekonomik olarak sürdürülebilir, sportif olarak rekabetçi ve her geçen yıl üzerine koyarak büyüyen bir Göztepe oluşturmak. Altyapısıyla, scouting sistemiyle, oyuncu gelişimiyle ve kurumsal yapısıyla kendi modelini oluşturan bir kulüp olmak istiyoruz. Taraftarımız şundan emin olsun; attığımız her adımda Göztepe'nin değerlerini, armasının büyüklüğünü ve bu camianın geleceğini düşünüyoruz. Bugün yaptığımız her yatırımın temelinde yalnızca mevcut sezon değil, uzun yıllar boyunca başarıyı sürdürebilecek güçlü bir yapı oluşturma hedefi var. Biz geleceği sağlam temeller üzerine kuruyoruz.