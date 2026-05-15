Örnek model: Göztepe

Trendyol Süper Lig'de Avrupa kupalarına katılma mücadelesi veren Göztepe, yalnızca futbolda değil, faaliyet gösterdiği tüm branşlarda ortaya koyduğu sürdürülebilir yapı ve düşük bütçe- yüksek performans modeliyle dikkat çekmeye devam ediyor. İzmir temsilcisi, mütevazı ekonomik yapısına rağmen sahada elde ettiği başarılarla hem Türkiye'de hem de dünyada örnek gösterilen kulüpler arasına girmeyi başardı.
Sarı-kırmızılılar, doğru scouting sistemi, genç oyuncu gelişimi ve kulüp kültürüne uygun sporcuları bünyesine katma politikasıyla son yıllarda önemli bir çıkış yakaladı. Göztepe, yalnızca sportif başarıya değil ekonomik sürdürülebilirliğe de önem verirken, borçsuz yapısı ve doğru sporcular için bonservis bedeli ödemekten çekinmeyen yatırım odaklı yaklaşımıyla dikkat çekiyor.
DENNİS YILDIZ GİBİ PARLADI
Futbolda Süper Lig'in en düşük bütçeli ekiplerinden biri olmasına rağmen Avrupa hattında yarışan Göztepe, Bulgar teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde maaş bütçesinin çok üzerinde bir performans sergiliyor. Sarı-kırmızılılar, keşfedip vitrine çıkardığı oyuncularla da fark yaratıyor. Dünyanın farklı bölgelerinde keşfedilen genç sporcular, seviyelerine göre doğrudan A takıma ya da U19 takımına entegre ediliyor. Anthony Dennis gibi isimler kısa sürede A takım seviyesine çıkarken, Salem Bouajila gibi genç yetenekler ise U19 takımında gelişimini sürdürerek geleceğin yıldız adayları arasında gösteriliyor. Şampiyonluğa doğru ilerleyen Göztepe U19 takımı da kulübün oyuncu geliştirme sisteminin en önemli parçalarından biri olarak öne çıkıyor.
ROMULO ÖRNEĞİ FARK YARATTI
Bunun en büyük örneklerinden biri olan Romulo Cardoso'dan yaklaşık 25 milyon Euro gelir elde eden İzmir ekibi, bu kaynağı hem transferlerde hem de tesisleşmede kullanarak geleceğe yatırım yaptı. Basketbola 20 sene sonra dönen Göz-Göz, mütevazı bütçe ve genç oyuncularla yarı finalfinal mücadelesi vererek kısa sürede ligin dikkat çeken ekiplerinden biri oldu. U14 ve U16 takımları ise Türkiye Şampiyonası'na katılma hakkı kazandı. Voleybolda Sultanlar Ligi'ndeki ilk sezonunda ligde kalmayı başaran sarı-kırmızılı ekip, yeni sezon öncesinde şubeyi Bulgar çalıştırıcı Radoslav Arsov'a emanet etti. Midi, küçük, yıldız ve genç takımlar Türkiye Şampiyonası bileti alırken, midi, küçük ve yıldız ekipleri sezonu namağlup tamamladı. Ayrıca Eflin Toraman, Sude Benli, Duru Zeren ve geçtiğimiz sezon yükselen Melis Erdoğan ile altyapıdan A takıma dört oyuncu kazandırıldı.
MEHMET SEPİL: GELECEĞİ İNŞA EDİYORUZ
Göztepe Onursal Başkanı Mehmet Sepil; "Biz Göztepe'nin tüm branşlarında günü kurtaran değil, geleceği inşa eden bir anlayışla hareket ediyoruz. Bugün artık modern sporlarda başarının yalnızca transfer yapmakla değil; doğru karaktere, doğru profile ve kulübün kültürüne uygun sporcuları bir araya getirmekle mümkün olduğuna inanıyoruz. Bu nedenle yeni bir sistem oluşturduk. Doğru yatırımları, doğru sporcularla buluşturarak hem sportif başarıyı hem de kulübümüzün uzun vadeli geleceğini birlikte planlıyoruz. Amacımız kısa vadeli heyecanlarla hareket eden bir yapı kurmak değil; ekonomik olarak sürdürülebilir, sportif olarak rekabetçi ve her geçen yıl üzerine koyarak büyüyen bir Göztepe oluşturmak. Altyapısıyla, scouting sistemiyle, oyuncu gelişimiyle ve kurumsal yapısıyla kendi modelini oluşturan bir kulüp olmak istiyoruz. Taraftarımız şundan emin olsun; attığımız her adımda Göztepe'nin değerlerini, armasının büyüklüğünü ve bu camianın geleceğini düşünüyoruz. Bugün yaptığımız her yatırımın temelinde yalnızca mevcut sezon değil, uzun yıllar boyunca başarıyı sürdürebilecek güçlü bir yapı oluşturma hedefi var. Biz geleceği sağlam temeller üzerine kuruyoruz.
CİMNASTİK FERHAT ARICAN'DA
Su topunda yaş ortalaması 22 olan genç kadrosuyla Avrupa şampiyonluğu yaşayan Göztepe, satranç branşında ise üst üste 3 yıl şampiyon olarak Süper Lig'e yükseldi ve bu yaz Türkiye Satranç Süper Ligi'nde mücadele etmeye hak kazandı. Cimnastik branşını olimpiyat madalyalı milli sporcu Ferhat Arıcan'a emanet eden Göztepe, burada da geleceğe yatırım yapıyor. Ferhat Arıcan, Ayberk Koşak ve Mert Efe gibi yeni nesil milli sporcuların gelişiminde önemli rol oynuyor. Toplam 19 branşta binlerce sporcu barındıran Göztepe'nin bu başarı modeli, Türk sporunun üst düzey isimlerinin de dikkatini çekiyor. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Bak Göztepe yapıyor, taklit etmek lazım" ifadelerini kullandı.
Göztepe'nin özkaynak oyuncusu Melis Erdoğan geride bıraktığımız sezon profesyonel oldu.
Göztepe Su Topu Takımı Avrupa Şampiyonu oldu.
Futbol ve Basketbol kaptanları bir arada.