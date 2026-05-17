Göz-Göz dağıldı

Trendyol Süper Lig'de Avrupa kupalarına katılma yarışında son haftaya kadar mücadelesini sürdüren Göztepe, deplasmanda karşılaştığı Samsunspor'a 3-0 yenildi. 10. dakikada Coulibaly'nin ortasında Elayis'in şutunu kaleci Lis çeldi, dönen topu önünde bulan Mouandilmadji'nin vuruşunda yine Lis kalesinde devleşti. 25. dakikada Juan'ın sol kanattan ortasında penaltı noktası üzerinde topla buluşan Janderson'un dönerek şutunu kaleci Okan çeldi. 36. dakikada hızlı gelişen Samsunspor atağında ceza sahası önünde topla buluşan Mouandilmadji'nin pasında topla buluşan Coulibaly'nin şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0. Karşılaşmada ilk yarıyı Göztepe 1-0 geride tamamladı.

JUAN'IN GOLÜ VAR'DAN DÖNDÜ

49. dakikada sol kanattan Janderson'un ortasında kimsenin dokunamadığı topa Juan'ın vuruşu ağlarla gitti ancak VAR incelemesi sonucu gol faul gerekçesiyle iptal edildi. 65. dakikada Antunes'in sol çaprazdan şutunda meşin yuvarlak çerçeveyi bulmadı. 67. dakikada Antunes'in ortasında iyi yükselen Bokele'nin kafa vuruşunda top yandan auta çıktı. 81. dakikada ani gelişen Samsunspor atağında son adam konumundaki Heliton, Elayis'e yaptığı müdahale sonrası bariz gol şansını engellediği gerekçesiyle direkt kırmızı kartla oyun dışı kaldı. 83. dakikada Holse'nin kullandığı serbest vuruşta kaleci Lis geçit vermedi. 85. dakikada Mouandilmadji'nin penaltı noktasına çıkardığı topa Elayis vurdu, fark ikiye yükseldi: 2-0. 89. dakikada bu kez Mouandilmadji meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 3-0. Göztepe, Samsunspor'a 3-0 yenilirken, bu sonuçla ligi 55 puanla 6. sırada tamamladı ve Avrupa hayallerini ertelemek zorunda kaldı.

GOLCÜLERİ SESSİZ KALDI

Göztepe'nin Samsunspor karşısında oynadığı kritik randevuda golcüleri sessiz kaldı. Sarı-kırmızılılarda Jeh, Juan, Janderson ve Guilherme meşin yuvarlağı kale çizgisinden geçirme fırsatlarını değerlendiremedi. Karşılaşmanın 49. dakikasında Juan ağları havalandırsa da, VAR'dan gelen uyarı sonrası gol geçersiz sayıldı. Göztepe, savunmada da istediği performansı gösteremedi. İzmir temsilcisi, rakip ekibin gollerine de engel olamadı ve sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

56 YILLIK HASRET SONA ERMEDİ

Süper Lig'in son haftasında Samsunspor'a deplasmanda mağlup olan Göztepe, Avrupa kupalarına katılma şansını kaybetti. Sarı-kırmızılı ekip, aynı saatlerde Başakşehir'in Gaziantep FK'yı mağlup etmesiyle sezonu altıncı sırada tamamladı. Böylece İzmir temsilcisinin 56 yıllık Avrupa hasreti bir sezon daha devam etti. Sezon boyunca ortaya koyduğu mücadeleyle taraftarına büyük umut veren Göztepe, son haftada hedefe ulaşamadı. Karşılaşmanın ardından büyük üzüntü yaşayan sarı kırmızılı taraftarlar, takımı tribünlere çağırarak destek verdi.

TARAFTARLAR YALNIZ BIRAKMADI

Göztepe taraftarı, deplasmanda oynanan Samsunspor karşılaşmasında da takımlarını yalnız bırakmadı. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda kendilerine ayrılan tribünü dolduran sarı-kırmızılı futbolseverler, maç boyunca yaptıkları tezahüratlarla takımlarına büyük destek verdi. Avrupa hedefi yolunda kritik öneme sahip maçta Göztepe taraftarı 90 dakika boyunca susmayarak takımlarının yanında oldu.

STOİLOV'DAN İKİ DEĞİŞİKLİK

Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, Samsunspor karşılaşmasına Gaziantep FK maçına göre iki değişiklikle çıktı. Deneyimli Bulgar teknik adam, Gaziantep FK karşılaşmasında ilk 11'de görev verdiği Allan Godoi ve Jeh'in yerine Taha Altıkardeş ile Janderson'a formayı verdi.