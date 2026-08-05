Göztepe
'nin alt yapısından yetiştirdiği Anthony Dennis
beklemede. Avrupa
'dan bir çok teklif alan Nijeryalı orta sahanın hangi takıma gideceği merak konusu oldu. Özellikle Almanya
ve İngiltere
'den ciddi talipleri olan yıldız futbolcunun bu hafta içerisinde imza atması bekleniyor. Sarı-kırmızılıların bonservis olarak en az 10 milyon Euro bir beklentisi olduğu ve gelen tekliflerinde bu düzeyde olduğu gelen bilgiler arasında yer alıyor. Öte yandan Dennis, İzmir temsilcisinin oynadığı hiç bir hazırlık maçında görev almadı. Son oynanan Bodrum FK
maçında da görev almayan Dennis'in bu hafta içerisinde ayrılması bekleniyor. Göztepe'de bir başka orta saha oyuncusu Rhandley'in ise durumu belirsizliğini koruyor. Geçtiğimiz sezon devre arasında kiralık olarak ayrılan Brezilyalı futbolcuya ciddi teklifler olduğu ve görüşmelerin tüm hızıyla sürdüğü gelen bilgiler arasında yer alıyor.