Göztepe tam kadro

Göztepe, 22 günlük milli arada yaralarını sardı. Süper Lig 'de İzmir'i temsil eden Göztepe'de 12 Ekim 2026 Pazartesi günü oynayacağı Eyüpspor maçı öncesi sakat oyuncuların takıma dönmesi yüzleri güldürdü. Sarı-kırmızılı ekibe son iyi haber de Brezilyalı Allan Godoi den geldi. Süper Lig Adnan Süvari Sezonu'nun ikinci haftasında Gençlerbirliği maçında sakatlanan Brezilyalı savunmacı Godio takımla çalışmalara başladı. Tamamen iyileşen Godio teknik heyet onay vermesi halinde Eyüpspor önünde forma giyebilecek düzeyde olduğu bildirildi.

STOILOV'UN ELİ GÜÇLENDİ

Süper Lig'de bu sezon henüz galibiyeti bulunmayan Göztepe SK'da teknik patronu Stanimir Stoilov kötü gidişi hep sakat oyuncuların varlığına bağlıyordu. Milli arada sakat oyuncular iyileşti ve takıma döndü. Stanimir Stoilov sakat oyuncuların maç ritmini bulsun diye 1. Lig ekipleri Muğlaspor ve Vanspor ile maç yaptı. Sakatlıktan dönen oyuncular bu maçlarda forma giydi. Sarı-kırmızılı kulüpte Godoi, Sonko Sundberg, Novatus Miroshi ve Gökdeniz Bayrakdar takıma döndü. Özellikle takım savunması için önemli isimlerin iyileşmesi ve takıma dönmesi Bulgar teknik adaman Stanimir Stoilov'u mutlu etti. İzmir temsilcisi bu sezon 6 lig maçında 3 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Göz- Göz milli araya 17'inci sırada girdi.