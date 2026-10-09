Sahne Göztepe’nin

Trendyol Süper Lig 'de milli araya istediği sonuçlarla giremeyen Göztepe için artık yeniden sahne alma zamanı geldi. Sezona büyük umutlarla başlayan ancak geride kalan 6 haftada galibiyet sevinci yaşayamayan sarı-kırmızılı ekip, 3 mağlubiyet ve 3 beraberlikle hanesine yalnızca 3 puan yazdırabildi. Bu tabloyla ligin 17. basamağında yer alan İzmir temsilcisi, tarihinin en kötü başlangıçlarından birine imza attı. Sezonun ilk bölümünde özellikle savunmada yaşanan problemler ve sakatlıklar, teknik direktör Stanimir Stoilov 'un elini oldukça zorladı. Deneyimli teknik adam, hemen hemen her maç öncesi eksik oyuncular nedeniyle farklı bir kadro ve farklı bir oyun planı üzerinde çalışmak zorunda kaldı. Göztepe'nin saha içerisindeki istikrarı yakalayamamasında sakatlıkların önemli bir payı oldu. Ancak milli ara, sarı-kırmızılı ekip adına adeta ilaç gibi geldi. Altı haftalık yoğun fikstürün ardından verilen ara, Göztepe için yalnızca dinlenme fırsatı değil, aynı zamanda eksik oyuncuların yeniden takıma kazandırılması açısından da büyük önem taşıdı.

EKSİKLER TAKIMA DÖNDÜ

Godoi, Miroshi, Sonko Sundberg ve Gökdeniz gibi önemli isimlerin sakatlıklarını atlatıp takımla çalışmalara başlaması, Stoilov'un elini güçlendirdi. Sezonun ilk bölümünde alternatif yaratmakta zorlanan Bulgar teknik adam, milli arayı adeta mini bir kamp dönemi gibi değerlendirerek takımının hem fiziksel hem de taktiksel eksiklerini gidermeye çalıştı. Özellikle savunma hattında yaşanan problemlerin çözülmesi, Göztepe'nin önündeki dönemdeki en önemli hedeflerinden biri olacak. Ligin ilk 6 haftasında istediği sonuçları alamayan İzmir ekibi, milli aranın ardından yeni bir sayfa açmak istiyor. Bunun yolu ise öncelikle savunmadaki kırılganlığın ortadan kaldırılmasından ve hücumdaki üretkenliğin artırılmasından geçiyor. Stoilov ve öğrencileri için artık mazeret değil, sahada cevap verme zamanı. Pazartesi günü deplasmanda Eyüpspor ile kozlarını paylaşacak olan Göztepe, bu karşılaşmayla birlikte kötü gidişata son vermenin ve sezonu yeniden rayına oturtmanın ilk adımını atmak istiyor.