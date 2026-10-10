Top çalmada lider durumda

Sarı-Kırmızılılar kazanılan ikili mücadele rakamlarında 334 top çalma ile Süper Lig'in zirvesinde. Gaziantep FK 313, Galatasaray da 282 top çalmayla Göz-Göz'ü takip ediyor. Fiziksel üstünlüğü ile Süper Lig'de fark yaratan İzmir ekibi, artık milli ara sonrası bu potansiyelini Eyüpspor maçında alacağı galibiyetle ortaya çıkarmak istiyor. İzmir ekibi özellikle Rhaldney-Miroshi ikilisiyle orta sahada direnci artırarak rakip savunmadan dönen ikinci topları toplamak ve İstanbul ekibini savunmada hazırlıksız yakalamayı planlıyor.