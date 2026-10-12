Göztepe İstanbul'da Şov Yaptı: Sarı-Kırmızılılardan Siftah Geldi!

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasının kapanış karşılaşmasında Eyüpspor ile Göztepe, İstanbul'da kozlarını paylaştı. Karşılaşmanın henüz 9. dakikasında ev sahibi ekipten Ahmed Abdullahi kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Erken gelen kırmızı kartın ardından oyunda üstünlüğü eline geçiren İzmir ekibi, gol perdesini 11. dakikada Juan ile açtı. İlk devreyi 1-0 önde kapatan Göztepe, ikinci yarıda Andre Henrique'nin 54, 59 ve 75. dakikalarda attığı gollerle sahadan 4-0'lık net bir galibiyetle ayrıldı.