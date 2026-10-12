Haydi Göztepe

TRENDYOL Süper Lig'de 3 haftalık uzun milli araya 3 puanla 17'nci basamakta giren Göztepe, ara sonrası bugün 7'nci hafta karşılaşmasında sonuncu sırada yer alan Eyüpspor'la deplasmanda karşı karşıya gelecek. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda Atilla Karaoğlan'ın yöneteceği karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Konuk Göztepe'de milli arada sakatlıkları sona eren stoperler Gambiyalı Sonko Sundberg ve Brezilyalı Allan Godoi ile Tanzanyalı orta saha Novatus Miroshi ve kanat Gökdeniz Bayrakdar görev verilmesi durumunda forma giyebilecek. Sarı-kırmızılılarda ayrıca kırmızı kart cezasını tamamlayan sağ kanat Ogün Bayrak da kafilede yer alacak. İlk 6 maçta 3 beraberlik ve 3 yenilgi alıp kötü bir performans sergileyen Göztepe, Süper Lig'de galibiyet sevinci yaşayamayan tek takım oldu. Milli maç arasından önce Fenerbahçe'ye deplasmanda 8-0 kaybeden Eyüpspor da 1 galibiyet ve 5 yenilgi elde etti. İki takım arasında geçen sezon oynanan maçlarda kazanan çıkmadı, iki maçta golsüz eşitlikle sona erdi.