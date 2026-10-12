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Haydi Göztepe

Sarı-kırmızılılar bugün saat 20.00’de Eyüpspor ile deplasmanda karşılaşacak. İzmir ekibi bu sezonki ilk 3 puanını alarak alt sıralardan uzaklaşmayı hedefliyor.

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

TRENDYOL Süper Lig'de 3 haftalık uzun milli araya 3 puanla 17'nci basamakta giren Göztepe, ara sonrası bugün 7'nci hafta karşılaşmasında sonuncu sırada yer alan Eyüpspor'la deplasmanda karşı karşıya gelecek. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda Atilla Karaoğlan'ın yöneteceği karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Konuk Göztepe'de milli arada sakatlıkları sona eren stoperler Gambiyalı Sonko Sundberg ve Brezilyalı Allan Godoi ile Tanzanyalı orta saha Novatus Miroshi ve kanat Gökdeniz Bayrakdar görev verilmesi durumunda forma giyebilecek. Sarı-kırmızılılarda ayrıca kırmızı kart cezasını tamamlayan sağ kanat Ogün Bayrak da kafilede yer alacak. İlk 6 maçta 3 beraberlik ve 3 yenilgi alıp kötü bir performans sergileyen Göztepe, Süper Lig'de galibiyet sevinci yaşayamayan tek takım oldu. Milli maç arasından önce Fenerbahçe'ye deplasmanda 8-0 kaybeden Eyüpspor da 1 galibiyet ve 5 yenilgi elde etti. İki takım arasında geçen sezon oynanan maçlarda kazanan çıkmadı, iki maçta golsüz eşitlikle sona erdi.

İKİ EKİP ARASINDAKİ 5. RANDEVU
İKİ takım, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 4 kez karşı karşıya geldi. Bu müsabakalarda Göz-Göz, 1 yenilgi alırken, 3 maç ise berabere tamamlandı. Geçen sezon oynanan 2 karşılaşma da 0-0 beraberlikle sona erdi. Süper Lig'de istediği sonuçları alamayan rakip eflatun-sarılılar, hücum ve savunma istatistiklerinde iyi konumda yer almıyor. Ligin en az gol atan ve en çok gol yiyen takımı olan Eyüpspor, rakip fileleri 2 kez havalandırırken, kalesinde 16 gol gördü. İstanbul ekibi, bu golleri ligin 3. haftasında sahasındaki Corendon Alanyaspor karşısında bulurken aynı zamanda tek galibiyetini bu maçta aldı.

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