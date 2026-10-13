Göztepe’nin hasreti sona erdi

Yeni sezona kadrosunda yaptığı büyük değişikliklerle giren Göztepe, ligin ilk 6 haftasında istediği sonuçları alamadı.

Defans oyuncularının sakatlığı nedeniyle sıkıntı yaşayan ve bu süreçte 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşayan Göztepe, taraftarını adeta hayal kırıklığına uğrattı.

Milli arayı iyi değerlendiren İzmir temsilcisi, sakat oyuncuları Sonko Sundberg ile Allan Godoi'nin de takıma dönmesiyle çıktığı Eyüpspor maçını 4-0 kazanarak galibiyet hasretini sonlandırdı.

İLK 6 HAFTADA 3 PUAN

Göztepe, Süper Lig'in ilk 6 haftasında hanesine sadece 3 puan yazdırabildi.

İzmir ekibi, bu süreçte Samsunspor, Corendon Alanyaspor ve Çaykur Rizespor ile berabere kalırken, Gençlerbirliği, Galatasaray ve Gaziantep FK'ye mağlup oldu.

İLK GALİBİYET 4 GOLLE GELDİ

Milli aranın ardından Eyüpspor'a konuk olan Göztepe, 10. dakikada Ahmed Abdullahi'nin kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan rakibi karşısında oyuna ağırlığını koydu.

Brezilyalı futbolcusu Juan'ın 11. dakikada penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçen Göztepe, diğer Brezilyalı oyuncusu Andre Henrique ile 54, 59 ve 75. dakikalarda 3 gol daha bularak sahadan 4-0 galip ayrıldı.

Bu sezon takıma katılan Henrique, sarı-kırmızılı forma altında ilk gollerini Eyüpspor'a attı.

İLK KEZ KALESİNİ GOLE KAPATTI

Göztepe, Süper Lig'de bu sezon ilk kez kalesini gole kapattı. Ligde rakip fileleri 15 kez havalandıran İzmir ekibi, kalesinde ise 15 gole engel olamadı.