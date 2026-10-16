Göztepe’nin seri hasreti

EYÜPSPOR galibiyetiyle Süper Lig 'de ateş hattından sıyrılan Göztepe, hafta sonu oynayacağı Kocaelispor 'u da devirerek ileriye bir adım daha atmak istiyor. Sarı-kırmızılılar için Kocaelispor maçı ayrı da bir önem taşıyor. İzmir ekibi 9 ay sonra yeniden bir seri yakalamak istiyor.

RAKİPTE 4 TANIDIK İSİM

SON olarak 14 Aralık 2025 ile 19 Ocak 2026 arasında 3 galibiyetlik bir ivme yakalayan Göz-Göz, daha sonra hiç üst üste 2 maç bile kazanamamıştı. Geçen hafta sonu Eyüpspor'u deviren İzmir ekibi, pazar günü de Kocaelispor'u yenerek yeni bir seriye başlamak ve üst sıralara tırmanmayı hedefliyor. Göztepe'nin pazar günkü rakibi tanıdık isimlerle dolu. Kocaelispor'un kadrosunda 4 eski Göztepeli yer alıyor. Sezon başında takımdan ayrılan Uğur Kaan Yıldız, 2023-24 sezonunda sarı-kırmızılı formayı giyen Emir Ortakaya, 2016-19 yılları arasında İzmir ekibinde görev yapan Tayfur Bingöl ve 2020- 2021 sezonunda Göztepe adına top toşturan Makana Baku, görev verilmesi halinde eski takımlarına rakip olacak. Öte yandan Göztepe Teknik Direktörü Stoilov, Kocaelispor'un hocası Selçuk İnan'a karşı 4 maçta galibiyet alamadı. Geçen sezon Kocaelispor'u çalıştırdığı dönemde İnan'ın takımı ile 2 kez berabere kalan Stoilov, 2024-25 sezonunda İnan'lı Gaziantep FK'ya 1 kez yenilmiş, 1 maçta da eşitlik bozulmamıştı. Bulgar hoca, 5. karşılaşmada rakibini devirmeyi planlıyor.